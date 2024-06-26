Протягом доби росіяни обстріляли 82 населених пункти: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 82 населених пункти та 150 об’єктів інфраструктури.

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По Запорізькій області росіяни вдарили 328 разів

Впродовж доби окупанти 328 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомили в ОВА.

142 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Харківщині постраждали 4 людини

Вчора в Харківському районі в с. Бобрівка внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 3 будинки, постраждали 4 людини. У Богодухівському районі в с. Одноробівка внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено будівлю освітнього закладу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Київському районі Харкова внаслідок обстрілів КАБ пошкоджено скління квартирних та під'їзних вікон будинків.

Сьогодні вночі в Ізюмському районі в селі Борова внаслідок обстрілу горів магазин. Пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ. У Куп'янську внаслідок обстрілу КАБ горіли будинок, автомобіль.

На Херсонщині 2 людини дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Новотягинка, Велетенське, Комишани, Кізомис, Антонівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Дудчани, Михайлівка, Новокаїри, Осокорівка, Львове та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Зафіксовано влучання в навчальні заклади та дитячий садок. Внаслідок обстрілів пошкоджені гаражі та приватні атомобілі.

На Дніпропетровщині пошкоджена лінія електропередач

Ввечері агресор продовжував атакувати Марганецьку громаду Нікопольського району, застосувавши важку артилерію і дрон-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, теплиця та лінія електропередач, повідомляють в ОВА.

Обстріляв ворог і Мирівську громаду. Усюди минулося без загиблих та постраждалих.

Одеська область: атака на цивільну інфраструктуру

Вночі ворог завдав удар балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, люди не постраждали.

У Миколаївській області під обстрілами були дві громади

25 червня, о 22:23 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Також уночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено дах пʼятиповерхового будинку. Постраждалих немає.

Крім того, у ніч на 26 червня, Очаківський район зазнав ракетної атаки. Внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів.

На Сумщині було 54 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, інформують в ОВА.

Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади.

Ворог завдав удару авіабомбою ФАБ-500 по Селидовому

Ворог завдав удару авіабомбою ФАБ-500 по Селидовому Покровського району. Унаслідок авіаудару пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Особовий склад не постраждав. Руйнувань зазнали 6 багатоквартирних і 37 приватних житлових будинків, повідомили в МВС.

Краматорський район. У Ямполі Лиманської ТГ зруйновано 5 будинків і 6 господарчих споруд. У Предтечиному Костянтинівської ТГ пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. Торецька ТГ зазнала серйозних обстрілів: у Торецьку 6 людей поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та інфраструктурний об'єкт; у Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 2 будинки; у Північному поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 7 приватних будинків, 2 промислові будівлі, інфраструктурний об'єкт і адмінбудівля.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 249 людей, у тому числі 29 дітей.