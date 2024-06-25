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- Уголовное производство
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Мэра Мукачева Балогу и его сообщников задержали за незаконные схемы с землей
Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили мэра и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в причастности к коррупционным схемам. По материалам дела, чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.
Об этом сообщают пресс-службы САП и СБУ.
Детали дела
Отмечается, что организатор схемы – глава районного совета, является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. В прошлом дважды избирался народным депутатом от запрещенной сейчас Партии регионов.
Как свидетельствуют данные следствия, на сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка.
По материалам дела, за "заниженный вывод" владельцам компании-оценщика дали взятку.
В результате таких сделок с землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.
Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.
Подозреваемые
Сотрудники СБУ и НАБУ задержали городского голову, председателя районного совета, эксначальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.
В соответствии с совершенными преступлениями должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщика и оценщику, готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- городской голова (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);
- председатель районного совета (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);
- эксначальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УК Украины);
- два учредителя компании-оценщика (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2). 4 ст.368-4 УК Украины;
- оценщик (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УК Украины).
Речь идет о мэре Мукачево Балоге
Как сообщает журналист Виталий Глагола, правоохранители задержали мэра Мукачево Андрея Балогу и главу Мукачевского райсовета Михаила Ланя по прозвищу "Блюк".
Задержание, вероятно, связано с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард" в Мукачево.
В октябре 2023 года СБУ и НАБУ уже проводили обыски у фигурантов уголовного производства, но тогда никого из чиновников не задерживали.
Также, задержан начальник земельного отдела Мукачевского городского совета Артур Самиляк.