Мэра Мукачева Балогу и его сообщников задержали за незаконные схемы с землей

Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили мэра и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в причастности к коррупционным схемам. По материалам дела, чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.

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Об этом сообщают пресс-службы САП и СБУ.

Детали дела

Отмечается, что организатор схемы – глава районного совета, является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. В прошлом дважды избирался народным депутатом от запрещенной сейчас Партии регионов.

Как свидетельствуют данные следствия, на сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета.

Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка.

По материалам дела, за "заниженный вывод" владельцам компании-оценщика дали взятку.

В результате таких сделок с землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

Подозреваемые

Сотрудники СБУ и НАБУ задержали городского голову, председателя районного совета, эксначальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.

В соответствии с совершенными преступлениями должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщика и оценщику, готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

городской голова (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);

председатель районного совета (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);

эксначальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УК Украины);

два учредителя компании-оценщика (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2). 4 ст.368-4 УК Украины;

оценщик (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Речь идет о мэре Мукачево Балоге

Как сообщает журналист Виталий Глагола, правоохранители задержали мэра Мукачево Андрея Балогу и главу Мукачевского райсовета Михаила Ланя по прозвищу "Блюк".

Задержание, вероятно, связано с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард" в Мукачево.

В октябре 2023 года СБУ и НАБУ уже проводили обыски у фигурантов уголовного производства, но тогда никого из чиновников не задерживали.

Также, задержан начальник земельного отдела Мукачевского городского совета Артур Самиляк.