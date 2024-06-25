Мера Мукачева Балогу та його спільників затримали за оборудки з землею

Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи, посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

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Про це повідомляють пресслужби САП та СБУ.

Деталі справи

Зазначається, що організатор схеми – голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом від забороненої зараз «Партії регіонів».

Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки.

За матеріалами справи, за «занижений висновок» власникам компанії-оцінювачки дали хабар.

Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Підозрювані

Наразі співробітники СБУ та НАБУ затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

міський голова (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

голова районної ради (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

ексначальник відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 368-4 КК України);

два засновника компанії-оцінювачки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368-4 КК України);

оцінювач (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України).

Йдеться про мера Мукачева Балогу

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, правоохоронці затримали мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської райради Михайла Ланя на прізвисько «Блюк».

Затримання, ймовірно, пов'язане з корупційною схемою продажу стадіону «Авангард» у Мукачеві.

У жовтні 2023 року СБУ та НАБУ вже проводили обшуки у фігурантів кримінального провадження, але тоді нікого з посадовців не затримували.

Також, затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради Артура Саміляка.