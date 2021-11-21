Обнаруживает ложь с точностью в 73%: ученые изобрели детектор лжи, считывающий движения лицевых мышц

Израильские ученые заявили, что нашли способ «считывать» мелкие движения мышц лица, что помогает определить, лжет ли человек.

Исследование было опубликовано в журнале Brain and Behavior, пишет hromadske.ua.

Ученые из Тель-Авивского университета изобрели высокочувствительные электроды, которые измеряют движения мышц лица и передают данные искусственному интеллекту, обученному читать и распознавать выражения лица. В эксперименте технологии приняли участие 40 добровольцев.

В ходе исследования два человека, подключенные к электродам, сидели друг напротив друга. Один человек был в наушниках и должен был повторить услышанное в них или, наоборот, сказать что-то неправильно. Человек напротив должен был угадать, лжет ли партнер.

Исследователи фиксировали активность мимических связей между бровями и на щеках, когда человек слушал слова и отвечал. Кроме того, в ходе эксперимента не заметили связи между тем, как долго человек думал над ответом, и фактом лжи.

Технология с точностью в 73% определила неправду. Ученые говорят, что их разработка считывала движения мышц, которых человек не замечает.

«Наша технология может привести к большим изменениям, а по мере роста уровня точности она станет важной разработкой», — сказал профессор Дино Леви, работавший над детектором.

В дальнейшем ученые планируют научить искусственный интеллект анализировать движения лица без электродов, и хотят, чтобы их детектор лжи стал альтернативой полиграфам, считывающим сердечный ритм, кровяное давление и дыхание.

Напомним, журнал Time составил традиционный список 100 лучших изобретений уходящего года. Ноу-хау разделены на несколько категорий, в каждой из которых составители рейтинга отмечали лучшие изобретения.

Так, среди категорий – гаджеты, программное обеспечение, виртуальная и дополненная реальность, красота, образование, медицина и так далее. Нашла отражение в списке и пандемия коронавируса, в условиях которой мы живем.