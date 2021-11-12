Бизнес 1 час назад

AB InBev автоматизировала комплаенс с помощью искусственного интеллекта

Такая инновация призвана минимизировать риск человеческой ошибки при анализе рисков

Денис Хренов. Фото: AB InBev Efes Денис Хренов. Фото: AB InBev Efes
Денис Хренов. Фото: AB InBev Efes

Пивоваренная компания AB InBev Efes автоматизировала комплаенс-систему с помощью применения искусственного интеллекта и нейросетей. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора "AB InBev Efes Украина" Денис Хренов в ходе прошедшей на днях панельной дискуссии "Законодательные стимулы для добропорядочного бизнеса", сообщает пресс-служба компании.

"Для нас комплаенс — неотъемлемая часть бизнеса. В качестве отдельной функции он активно развивается в компании более 10 лет. И сегодня мы используем даже искусственный интеллект и нейросети для того, чтобы отслеживать сомнительные операции в компании. В комплаенс вкладываем много сил, энергии, средств, вводим новейшие инструменты и теоретические знания со всего мира. Обмениваемся практиками с разными странами, перенимаем их опыт", — подчеркнул он.

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В AB InBev отмечают, что она стала одной из первых компаний в секторе Consumer Package Goods, начавших развивать систему искусственного интеллекта в комплаенсе.

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Отмечается, что такая инновация призвана в первую очередь минимизировать риск человеческой ошибки при проведении анализа степени риска того или иного процесса, а также существенно повышает скорость обнаружения рисков, что позволяет сохранять высокий уровень безопасности компании и ее сотрудников.

В компании уже автоматизированы процессы принятия заявлений о нарушении, проведении процедуры due diligence, одобрения и контроля подарков от имени компании, учета и оформления разрешительной документации, соблюдения санкций, отслеживания выполнения KPI отделом этики и комплаенса.

Кроме того, AB InBev Efes автоматизировала благодаря внедрению системы RoboTax рутинные процессы расчета и уплаты налогов, а также ряд других процессов в разных департаментах, в том числе по логистике и финансам.

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"Как компания, осуществляющая свою деятельность прозрачно и ответственно, AB InBev Efes Украина стремится создать среду, в которой добропорядочных компаний будет больше. Мы открыты к любому сотрудничеству с госорганами, общественными организациями и любыми субъектами по развитию добропорядочности и борьбы с коррупцией в Украине", — подчеркнул Денис Хренов.

"AB InBev Efes Украина" является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

Компания имеет три пивоварни — в Чернигове, Харькове и Николаеве, производит пиво под торговыми марками Bud, Corona Extra, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старый Мельник из Бочки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Boddingtons Pub Ale, а также под традиционными для своих заводов ТМ "Черниговское", "Рогань" и "Янтарь". Кроме того, AB InBev делает квас "Село и люди" и сидр "Де Сад".

Напомним также, что в конце октября AB InBev сообщила, что разработала самую легкую стеклянную бутылку в мире.

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