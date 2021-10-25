AB InBev разработала самую легкую стеклянную бутылку в мире

Компания AB InBev разработала самую легкую в мире бутылку с удлиненным горлышком в Глобальном центре исследований и разработок GITEC в Левене (Бельгия).

Как сообщает пресс-служба AB InBev, эта бутылка сочетает в себе различные технологии создания более экологичных бутылок, сохраняя при этом безопасную упаковку, обеспечивающую качество пива.

AB InBev удалось снизить вес своей стандартной пивной бутылки с удлиненным горлышком со 180 до 150 граммов, сократив таким образом объем выбросов CO2 на 17% в пересчете на производство одной бутылки.

Кроме того, сеть AB InBev объявила о намерении внедрить экологические инновации в упаковке до 2025 года в рамках достижения целей в области устойчивого развития ООН.

По словам руководителя направления по закупкам и устойчивого развития AB InBev Efes Василисы Сусловой, сегодня 99% кегов компании — оборотные, а уровень повторного использования стеклянных бутылок в производстве составляет до 70%.

AB InBev Efes также перешла на преформу со стандартом горловины РСО 1881 на ПЭТ-линиях своих пивоварен в Николаеве, Харькове и Чернигове. Ключевое отличие нового стандарта – уменьшение веса и высоты горловины преформы и колпачка ПЭТ-бутылки.

Это позволяет не только сэкономить материалы и снизить затраты на изготовление упаковки, но и уменьшить количество пластиковых отходов, таким образом сокращая вредное воздействие на экосистему планеты.

Что касается инноваций во вторичной упаковке, то в прошлом году в Украине компания запустила проект по увеличению процента вторсырья в стретч-пленке, доля которой сейчас составляет 50% от общего объема.

Ранее сообщалось, что компания AB InBev Efes внедрила технологию искусственного интеллекта Image Recognition по распознаванию товаров в торговых объектах с помощью компьютерного зрения.

В январе 2021 года компания AB InBev Efes Украина объявила о назначении Константина Кожанова на должность директора по продажам в канале Key Account.