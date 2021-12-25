Гендерное равенство: в Украине начнут штрафовать за сексизм в рекламе

С 8 января 2022 года в Украине начинают действовать изменения в законодательство о рекламе, согласно которым работодателей будут штрафовать за то, что указывают определенный пол в вакансиях (только для женщин, или только для мужчин).

При этом, как отмечает AIN.UA, в Украине еще с 1996 года действует правило о дискриминации в рекламе вакансий по признакам пола, расы, цвета кожи, политических и религиозных убеждений.

По информации издания, эти нормы прописаны в законе о рекламе, согласно которым запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

При этом с 8 января 2022 года вступают в силу изменения в этот закон, по которым за нарушение такой нормы работодателя штрафуют в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа.

На сегодняшний день в Украине минимальная зарплата – 6,5 тысячи грн, так что штрафы будут составлять 65 тысяч грн, пока размер минималки не вырастет.

В то же время, как информирует сайт о трудоустройстве Work.ua, закон о рекламе трактуется следующим образом: "реклама – информация о личности или товаре, распространенная в любой форме и любым способом и предназначенная сформировать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес к таким лицам или товару".

"Таким образом получается, что вакансия — это и есть реклама вакансии. И в описании вакансии не должно быть информации и требований о поле, возрасте и так далее. И вот если работодатели, трактуемые законом как рекламодатели, будут указывать в вакансиях желаемый пол, они могут попасть под санкции, то есть под штраф в размере десяти минимальных зарплат", – отмечают в Work.ua.

То есть санкции за нарушение этого правила будут работать следующим образом:

– Гоструда составляет распорядительный документ о штрафе на основании акта проверки – по результатам рассмотрения дела, исследования материалов и выявления оснований для штрафа.

– работодатель уплачивает штраф в государственный бюджет по месту государственной регистрации юрлица или ФЛП.

– уплатить штраф нужно в течение 15 дней с получения распорядительного документа Гоструда.

– если не уплатить штраф и не оспорить распорядительный документ, штраф могут взыскать через суд.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко выступает за введение экспертизы, которая рассматривает в парламенте законопроекты на предмет соблюдения принципа гендерного равенства.

За неделю до этого Кабинет министров предложил Раде внести в трудовое законодательство ряд изменений, направленных на устранение трудовой дискриминации женщин, в том числе беременных.