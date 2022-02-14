Из-за "тихого страйка" патрульных количество протоколов по дорожным статьям уменьшилось на 13%, а бюджет недополучил около 10 млн грн

Еще в декабре украинские патрульные начали бастовать ради поднятия зарплат. Поскольку законом полицейским запрещено выходить на митинги, запустили "тихий страйк" - договорились оформлять как можно меньшее количество протоколов по всем «легким» дорожным статьям, кроме касающихся вождения в нетрезвом виде и тяжелых ДТП.

Хотя все опрошенные Delo.ua правоохранители сообщили, что в их ротах бастуют, руководство Нацполиции заявило, что никакой итальянской забастовки среди полицейских нет . Якобы мысли о подобной форме протеста действительно были, но «ни одно из подразделений к подобному шагу так и не прибегло". Мы решили узнать, кто говорит правду, и отправили запрос о публичных данных в МВД. Вот, что мы узнали.

Действительно ли патрульные массово увольняются?

Первое, что мы хотели подтвердить или опровергнуть — массовые увольнения патрульных из-за низких зарплат. В ответе на запрос нам рассказали, что по состоянию на 1 февраля 2022 года, всего в Украине работает 19 117 патрульных. За прошлый год уволились 1355 человек — это около 7% от указанного числа, что достаточно много. Динамика ухода патрульных со службы оказалась тоже высокой: количество уволившихся за 2021 год по сравнению с годом ранее выросло почти на 28% , поскольку тогда сложили полномочия только 981 патрульный.

Правда ли, что количество протоколов уменьшилось?

В декабре 2021 года, когда полицейские начали «тихий страйк», количество протоколов по «легким» дорожным статьям действительно уменьшилось. Всего в этом месяце выписали 170 573 протокола — это на 13% меньше, чем в ноябре 2021 года и декабре 2020 года .

В отношении протоколов по отдельным статьям Административного кодекса ситуация выглядит так:

По 121 статье в декабре 2021 года патрульные выписали 17 531 протокол — на 14% меньше, чем в ноябре, и почти на 55% меньше, чем в декабре 2020 года.

В 121 статье перечислены такие нарушения: вождение неисправного автомобиля, незарегистрированного в стране, с закрытым номером или таким, на счет которого есть таможенные ограничения, а также неиспользовании шлемов, ремней безопасности или автокресла для детей. О каких нарушениях 121 статья (Приховати)

По 122 статье в декабре 2021 года патрульные выписали 94 873 протокола — почти на 19% меньше, чем в ноябре, но на 3% больше, чем в декабре 2020 года.

В 122 статье перечислены такие нарушения: превышение скорости, игнорирование разметки, дорожных знаков и светофоров, нарушение правил стоянки, перевозки грузов, разговоры по телефону во время вождения. О каких нарушениях 122 статья (Приховати)

По 126 статье в декабре 2021 года патрульные выписали 26 950 протоколов — на 12% меньше, чем в ноябре, и на 14% меньше, чем в декабре 2020 года.

В 126 статье перечислены такие нарушения: вождение без прав, регистрационного документа или страховки или же их непредъявление. О каких нарушениях 126 статья (Приховати)

По 127 статье в декабре 2021 года патрульные выписали 5978 протоколов — на 5% меньше, чем в ноябре, и на 28% меньше, чем в декабре 2020 года.

В 127 статье перечислены нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами. О каких нарушениях 127 статья (Приховати)

Общее уменьшение количества протоколов может быть связано и с другими факторами, а не только с забастовкой патрульных.

Например, хотя мы сравниваем декабрьский показатель с числом за аналогичный период предыдущего года, надо учесть, что в декабре 2020-го был объявлен «карантин зимних каникул», которого в 2021-м не было.

Возможно, из-за ограничений на дорогах было меньше автомобилей, а это могло как снизить количество правонарушений с их участием, так и наоборот увеличить, поскольку к оставшимся полицейские были более «внимательными».

Сколько бюджет потерял из-за уменьшения числа протоколов?

По задумке полицейских, «тихий страйк» должен был привлечь внимание общества не только самим фактом его проведения, но и недопоступлениями в бюджет штрафов. Мы попробовали хотя бы примерно посчитать, сколько денег потерял бюджет из-за забастовки.

В каждой статье за определенный вид нарушений предусматривается разный размер штрафа. Чтобы не искажать средний размер штрафа за нарушение по статье, мы не учитывали самую маленькую и самую большую сумму санкции. Например, в 121 статье за большинство проступков насчитывают штрафы в размере 10-40 необлагаемых минимумов. Однако за игнорирование ремней безопасности предусмотрен штраф в размере трех необлагаемых минимумов, а за вождение автомобиля под таможенными ограничениями — в размере 500. Именно их мы и не учитывали. Чтобы определить средний размер штрафа в этом случае, мы сложили оставшуюся вилку 10, 15, 20, 40 и разделили ее на количество показателей. Получилось 21,25. Необлагаемый минимум сегодня равняется 17 грн. 17 х 21,25 = 361 грн. Это средний размер штрафа по указанной статье. Умножив это число на количество протоколов в декабре 2021 года и декабре 2020-го и отняв большую цифру от меньшей, можно узнать, насколько "просели" штрафы. Однако обращаем внимание на то, что выписанные протоколы не всегда заканчиваются штрафами, а потому расчет очень примерный. Как мы считали (Приховати)

По 121 статье в бюджет в декабре поступило на 7,67 млн грн меньше, чем за аналогичный период года ранее, по 126 — на 1,84 млн грн меньше, по 127 — на 845,3 тысячи грн меньше. В сумме выходит 10,3 млн грн , что в рамках госбюджета не такие уж и большие деньги.

Продолжают ли патрульные «тихий страйк»?

Резонанс все же привлек внимание властей, а потому с января для сотрудников полиции организовали постепенное повышение заплат на 10% - на это выделили миллиард. Впрочем, как мы писали, таким результатом полицейские оказались недовольны и еще в январе заявили, что будут продолжать забастовку. Киевский патрульный Аркадий подтвердил Delo.ua, что и на данный момент отдельные патрульные стараются выписывать как можно меньше протоколов.

Подробнее об условиях труда и низких зарплатах полицейских, «тихом страйке» и реакции на него властей мы писали здесь.