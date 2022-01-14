Как украинская полиция "тихим страйком" добилась миллиарда гривен на повышение зарплат

Уровень зарплат украинских копов уже давно оставлял желать лучшего: им платили намного меньше, чем в среднем по стране, а зачастую лишали премий и надбавок. На днях в МВД заявили, что полицейским поднимут зарплаты и выделят на это из бюджета миллиард гривен. Однако многие правоохранители уверены, что повышение стало возможным только благодаря “тихому страйку”, в который вовлечены патрульные по всей стране.

Киевский патрульный Алексей (имена полицейских здесь и далее изменены) получает около 14-15 тысяч гривен в месяц, в то время как размер средней зарплаты в столице составляет более 21 тысячи гривен. Чтобы выжить на эти деньги вместе с женой в декрете и двумя маленькими детьми, Алексей вынужден регулярно пользоваться кредиткой и принимать помощь родителей. Полицейский признается, что уже готов сменить работу на более оплачиваемую и спокойную.

Такая ситуация повсеместная: многие украинские полицейские получают зарплату гораздо ниже средней по своему городу, при этом условия службы из-за постоянной нехватки кадров и недообеспечения становятся все тяжелее. Пузырь растущего возмущения правоохранителей, который рос последние несколько лет, лопнул в декабре, когда вместо полноценных новогодних премий некоторые полицейские получили по 500-1000 гривен.

Это привело к массовому недовольству правоохранителей в соцсетях, открытым обращениям патрульных с призывом поднять зарплату, созданию соответствующей петиции на сайте президента, а еще к возможности проведения так называемой итальянской забастовки. Такой резонанс не мог оставить равнодушными власти, а поэтому зарплату сотрудникам полиции поднять все же согласились. Рассказываем, как полицейским удалось добиться миллиарда из госбюджета.

Почему полицейских не устраивает их зарплата

Хотя цены постоянно растут, зарплаты украинских полицейских не пересматривались три года. Алексей рассказывает, что последний раз зарплату киевским патрульным подняли в 2019 году до 14,5 тысяч гривен.

Этих денег не хватает до следующего месяца. Уже 6 января на моей зарплатной карте ничего не осталось. На днях пришли платежки по коммунальным услугам (это 3,5 тысячи гривен), их придется оплачивать кредиткой. Ею же буду расплачиваться за все до конца месяца. Когда придет зарплата, около 6 тысяч нужно будет вернуть на кредитку, а оставшиеся 9 тысяч пойдут на жизнь. И так каждый месяц Алексей патрульный полицейский из Киева

Риски службы с размером зарплат явно не соотносятся. Каждый раз сотрудники полиции оказываются в эпицентре событий. Участники происшествий часто бывают в состоянии опьянения и агрессивными. "Любое служебное задание как колесо фортуны: идешь в чей-то дом или квартиру и не знаешь, кто тебя там ждет и чем все закончится. Не всегда есть время вызвать подмогу. Каждый раз, уходя на работу, прощаюсь с детьми, как в последний раз", — рассказывает патрульная Мария.

Средняя зарплата следователя в Киеве составляет 13-14,5 тысяч гривен, говорит столичный следователь Екатерина. У нее в работе более 500 криминальных производств в месяц, а тех, которые в любом случае нужно рассмотреть, около 100.

Следователю приходится тратить на обеспечение своей службы личные деньги. Например, в новом законе о Нацполиции не прописали траты на проезд в подземном транспорте, поэтому на метро следователи по работе ездят за свой счет. А ездить нужно немало: в прокуратуру, НИЭКЦ, на судмедэкспертизы, к подозреваемым, свидетелям и потерпевшим. Если подозреваемый в другом регионе, уведомление о подозрении следователь отправляет заказным письмом за свой счет.

Диски, флешки тоже оплачиваются из кармана правоохранителя. Если бумага или тонер в принтере закончились раньше времени, их также покупают сами следователи. По словам Екатерины, в особо загруженные месяцы на все это уходит от 1 до 3 тысяч гривен.

А еще есть командировки фактически за свой счет, поскольку командировочные до сих пор назначаются в размере 60 грн в день. Иногда следователи оплачивают дорогу подозреваемым из СИЗО или же кормят задержанных на трое суток, потому что средств на их питание не выделяют.

На выполнение трудовых обязанностей личные деньги тратят и другие полицейские. Так, патрульным приходится возить в служебной машине разных людей, но сдавать ее нужно обязательно чистой. А поскольку талоны на мойку дают только раз в две недели, мыть автомобиль перед сдачей полицейским приходится за свой счет. Есть проблемы и с формой: служебные куртки выдают на три года, но изнашиваются они гораздо раньше, часто они рвутся при задержании.

Все опрошенные Delo.ua полицейские утверждают, что работают по 14-15 часов в сутки, часто сверх нормы из-за тотальной нехватки кадров, но переработку им не оплачивают. Нет надбавок и за ночные смены или сутки. Также многие уверены, что коррупция в полиции развивается именно из-за крайне низких зарплат и отчаянных мыслей о том, что терять нечего. При этом полицейским даже уволиться проблематично: после рапорта нужно отработать еще три месяца. Таким образом руководство пытается задержать сотрудников в условиях их нехватки. Чтобы избежать такой отработки, люди даже увольняются "по переезду на другое место жительства".

Несоответствие рисков и условий работы с уровнем зарплаты и привело к массовому недовольству среди правоохранителей. Последней каплей стало то, что к Новому году полицейским дали очень маленькие премии: 500, 1000, 4000, 7000 гривен. На так называемую тринадцатую зарплату рассчитывали многие — как минимум планировали потратить ее на подарки близким. Но после начисления указанных сумм терпение у полицейских лопнуло.

Как появилась идея максимальной толерантности к нарушениям

Первыми о забастовке заговорили полицейские во Львове. Как рассказал Delo.ua киевский патрульный Аркадий, тамошние правоохранители в декабре 2021 года создали группу в соцсетях и договорились бастовать ради поднятия зарплат. Поскольку законом полицейским запрещено выходить на митинги, поначалу хотели просто на несколько дней полностью остановить работу полиции, но решили, что такую идею поддержат не все. Потом кто-то предложил "тихий страйк" — аналог итальянской забастовки.

Это форма протеста, при которой сотрудники подходят к своей работе с формальной точки зрения и предельно строго исполняют свои должностные обязанности. Нередко итальянскую забастовку называют работой по правилам (work-to-rule). Поскольку работать исключительно по инструкциям практически невозможно, из-за итальянской забастовки заметно падает эффективность работы предприятия. В Украине уже были прецеденты итальянской забастовки: в 2010 году такую форму протеста использовали сотрудники карьера на Полтавском горно-обогатительном комбинате. Выступая против сокращения социальных и пенсионных льгот, работники, например, снизили скорость машин: в инструкции по технике безопасности максимальная скорость авто в карьере составляла 25 км/ч, поэтому выше этой отметки сотрудники не разгонялись. Что такое итальянская забастовка? (Приховати)

Однако идея воплотилась иначе: копы договорились оформлять как можно меньшее количество протоколов. Исключением были 124 и 130 статьи Кодекса об административных правонарушения: о вождении в нетрезвом виде и о тяжелых ДТП. Скоро у кого-то возникла мысль расширить забастовку на всю страну. "В группу начали добавлять своих знакомых из других областей, а те приглашали своих знакомых. Таким образом в нее попал и я", — говорит Аркадий.

Буквально за несколько недель группа разрослась до 50 тысяч человек, а в соцсетях начали появляться ее аналоги. Опрошенные нами полицейские утверждают, что на данный момент многие правоохранители действительно не составляют протоколы по легким нарушениям.

"Я присоединился к "тихой забастовке". Если раньше раньше я выписывал по 10-15 протоколов в день, то сейчас 1-2. Останавливаю человека, если он адекватный, трезвый и с документами — отпускаю его. Если нам государство говорит, что денег на зарплаты в бюджете нет, то почему мы должны его наполнять этими штрафами?" — говорит киевский патрульный Алексей.

По его словам, примерно 30% его роты солидарны с ним, но остальные — нет. Так происходит потому, что руководство отправляет тех, кто составит больше всего протоколов, в первую смену, а этого хотят все, поскольку тогда можно уйти домой на полчаса раньше.

Аркадий говорит, что Киев присоединился к "тихому страйку" частично: "В Киеве четыре батальона, в каждом 10 рот, то есть всего 40. Из них не составляют протоколы примерно три. Возможно, было бы больше, но многие боятся своего руководства, поскольку у него слишком много рычагов давления".

Могут в назидание другим в мороз отправить в пеший патруль, хотя в ангаре стоит свободная машина, или заставить работать сутки в сутки, а не сутки в двое-трое. Кроме того, закон очень удобно прописан для руководства: у сотрудников оклады в пределах 1500-2500 грн + выслуга и звание 3000 грн, остальная часть зарплаты — это премии. Если начальству что-то не нравится, эти надбавки можно легко снять. Еще могут просто уволить, и если у тебя квартира в кредите, ты ее потеряешь. Это очень страшно. Уйти тоже можно по-разному: не по собственному желанию, а по какой-то статье Екатерина следователь из Киева

В то же время другие полицейские во Львове отрицают, что правоохранители бастуют. "О нашем городе писали, что у нас все полицейские бунтуют. Это удивительно читать. У нас нет никаких уменьшений протоколов. Мы честно работаем и будем работать. Итальянская забастовка, о которой пишут, не предусматривала работу только по нашим внутренним правилам: там забастовщики сами придумывали правила, которые они будут соблюдать. Поэтому, если бы такая забастовка действительно началась в Украине, наша полиция стала бы работать гораздо лучше и нас захлестнула бы новая волна гордости за правоохранителей", — сообщил патрульный Руслан.

Об этом заявил и глава Национальной полиции Игорь Клименко. Он сказал, что никакой итальянской забастовки среди полицейских нет и что руководство Нацполиции следит за ситуацией с первого дня. "Мысли о подобной форме протеста действительно были, однако ни одно из подразделений к подобному шагу так и не прибегло", — отметил он.

Как отреагировали на требования полиции власти

Широкий резонанс привлек внимание властей: кроме угрозы забастовки, полицейские также набрали 25 тысяч голосов в петиции президенту о повышении зарплат, а отдельные патрульные даже записали открытые видеообращения руководству. Так или иначе уже 11 января 2022 года министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в госбюджет на 2022 год за счет "ковидного" фонда заложили дополнительно 2,5 млрд гривен на повышение зарплат. Миллиард из этой суммы должен пойти в Национальную полицию.

Президент поручил правительству увеличить зарплаты сотрудникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, сотрудников миграционной службы. Средства для такого повышения зарплат удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Ее начали против нелегальной реализации подакцизных товаров 1 ноября прошлого года. Только за два месяца 2021-го это обеспечило дополнительно 2,3 млрд грн Денис Монастырский министр внутренних дел

В январе за эти деньги рост зарплат на 10% обещают для патрульных, полиции особого назначения, участковых; подразделений, отвечающих за взаимодействие с общинами и противодействующих домашнему насилию, ювенальной превенции, полиции диалога; конвойной, взрывотехнической, кинологической службе и сотрудникам ИВС.

Следователям, дознавателям и оперативникам территориальных подразделений выплатят с января дополнительные 5%, а в феврале еще 5%. Только на этом повышении останавливаться не собираются: после первого квартала Кабмин и Верховная Рада должны пересмотреть госбюджет на 2022 год. Руководство Нацполиции ожидает, что уже в апреле состоится следующий этап роста зарплат.

В Нацполиции также объяснили, что пошло не так с декабрьскими выплатами, которые так возмутили сотрудников полиции. По словам Клименко, бюджет не предусматривает тринадцатой зарплаты. "То, что многие ею считали, состояло из различных выплат. В 2019 году, например, они в среднем составили 7 тысяч гривен. В 2020-м часть сотрудников получила "ковидные" выплаты единым платежом за полгода, поскольку по этой статьей расходов для НПУ выделяли деньги не каждый месяц. А вот в 2021 году полицейским выплатили "ковидные" только за полтора месяца. Поэтому итоговая сумма у части личного состава могла оказаться небольшой", — отметил он.

На проблему низких зарплат полицейских обратили внимание и в парламенте. Правда, там на вопрос денежного обеспечения НПУ смотрят по-своему и на этой почве уже начали противостояние. Несколько депутатских групп подали три законопроекта о зарплатах полицейских. Первым стал документ №6506-1, под ним подписались 40 народных депутатов, из которых 39 — представители фракции "Слуга народа" и еще один из депутатской группы "Доверие". Ключевым автором этого проекта значится замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник ("СН").

Медяник и компания предлагают закрепить в законе список выплат, из которых состоит денежное обеспечение полицейского. Это будет должностной оклад, доплаты за спецзвания, надбавки за выслугу лет, доплаты за работу с гостайной и премии (не больше 30% от должностного оклада). Но самое важное в законопроекте — должностной оклад полицейских не может быть меньше 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. В 2022 году эта сумма составляет 23 930 гривен.

Альтернативный проект №6506-2 подала так называемая группа Разумкова. В октябре 2021 года парламент уволил Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады. Вскоре он создал межфракционное объединение "Разумная политика", куда вошел 21 нардеп из фракции "Слуга народа" и еще двое из "Батькивщины". Этот пул парламентариев получил неформальное название "группа Разумкова", и практически все они значатся авторами №6506-2.

Инициатива этой группы от проекта Медяника отличается мало. По задумке Разумкова, размер денежного обеспечения для полицейских младшего состава не должен быть меньше 11 прожиточных минимумов (26 323 гривен), а для полицейских других должностей — не меньше 12 прожиточных минимумов (28 716 гривен).

Третий законопроект №6506-3 зарегистрировали 10 народных депутатов от оппозиционной фракции "Европейская солидарность". Как и коллеги, они предлагают привязать зарплату полицейских к прожиточному минимуму. Но сделать выплату планируют прогрессивной: глава Нацполиции не сможет получать меньше 30 минимумов (71 790 гривен), его первый заместитель — меньше 28 (67 тысяч гривен), начальники департаментов — меньше 26 (62 218 гривен). А вот у других сотрудников Национальной полиции эта планка составит пять прожиточных минимумов, или 11 965 гривен.

Стоит отметить, что в "ЕС" предлагают доплачивать за ночные смены, специфические условия прохождения службы, за работу с гостайной, за научно-исследовательскую работу, за звание "заслуженный", научную степень и прочее. Однако это и так предусмотрено законом, просто, по словам полицейских, не всегда выполняется.

В контексте трех инициатив есть еще одна деталь, на которой стоит заострить внимание. В пояснительной записке законопроекта "Слуг народа" прямо говорится: его реализация не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Два других документа предполагают, что воплощение в жизнь будет проходить в рамках бюджета НПУ на год. Напомним, что суммарный бюджет Нацполиции на 2022 год составляет 36,1 млрд гривен, из них оплата труда — 25,79 млрд гривен.

Довольны ли таким результатом полицейские

Прибавку размером в 10% многие полицейские восприняли скептически. "Это ни о чем, как говорят мои коллеги, это кинуть кость, чтобы перестали возмущаться. Поэтому продолжу бороться дальше, но параллельно буду искать другую работу", — говорит Алексей. Он уверен: если ситуация не изменится, к весне будет очень много увольнений. А это отразится на жизни людей.

Когда патрульная полиция только была создана, на район выезжали в среднем 15-20 экипажей, сегодня только восемь. Если в каждой роте уйдет хотя бы четыре-шесть человек — это минус три экипажа. Уже сейчас люди, которые попадают в ДТП, ждут патруль около часа, а иногда даже три-четыре, в зависимости от нагрузки полиции. Поэтому если на смену будут заступать вполовину меньше экипажей, представьте, как увеличится время реагирования на вызовы Алексей патрульный из Киева

По его словам, единственное, что может спасти полицию от массовых увольнений, — это законопроект о повышении зарплат до десяти прожиточных минимумов. Такая прибавка может существенно улучшить положение правоохранителей.

Полицейские отмечают, что их руководство считает победой увеличение зарплат на 10%. "Но такая прибавка просто замыливание глаз, ведь все понимают, какое недополучение средств в бюджете из-за толерантности к нарушениям", — говорит Мария. Она также считает, что зарплата правоохранителей сегодня должна быть хотя бы 20 тысяч гривен.

"Если же правительство продолжит сопротивляться поднятию заработной платы, это приведет к полному краху. Люди практически держат в руках рапорты на увольнение, ведь вокруг столько перспектив, а здесь все держатся только на энтузиазме. Массы поднялись, и поднялись как никогда. Все возмущены такой реакцией руководящего звена Нацполиции. Это прямая угроза оттока профессиональных кадров, которые могут и должны безупречно выполнять возложенные на них обязанности", — уверена сотрудница полиции.

Однако некоторые полицейские все же видят в инициативе властей позитивные сдвиги. Львовский патрульный Руслан говорит, что понимает, что у многих гражданских подобная зарплата. По его словам, в условиях, когда нужны огромные деньги на повышение, 10% уже отличный результат, а новому министру МВД нужно дать время, ведь он только приступил к работе.