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Керівник окупаційної промислової залізниці в Енергодарі отримав підозру від СБУ
Управління Служби безпеки України в Запорізькій області повідомило про підозру в пособництві державі-агресору виконувачу обов’язків директора Енергодарської філії "Київ-Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту" Івана Корєнєва.
Як повідомляє Запорізька обласна прокуратура, в березні 2022 року мешканець Енергодара добровільно погодився на надання допомоги ворогу у створенні відокремленої системи залізничного сполучення на базі підконтрольного йому українського підприємства.
Для цього він передав представникам держави-агресора усі матеріальні ресурси, що перебували на його балансі. Надалі окупаційна влада призначила його керівником так званого ТОВ "Енергодарське підприємство промислового залізничного транспорту" з місцем реєстрації у Краснодарському краї.
На цій "посаді" підозрюваний продовжив сприяти налагодженню залізничного сполучення окупованої території Запорізької області з країною-агресором для безперешкодного перевезення ворожих вантажів. Українські слідчі тепер інкримінують йому частину 1 статті 112-2 Кримінального кодексу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що наприкінці червня суд виніс заочний вирок проти колишнього депутата Верховної Ради Євгена Балицького, що минулого року очолив російську окупаційну адміністрацію Запорізької області.
У травні ж СБУ повідомила про підозру в пособництві державі-агресору колишньому очільнику Державної реєстраційної служби, колишньому заступнику міністра юстиції та міністра внутрішніх справ Дмитру Вороні, який у грудні 2022 року став "представником у Раді Федерації РФ від виконавчого органу держвлади Запорізької області".