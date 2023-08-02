Керівник окупаційної промислової залізниці в Енергодарі отримав підозру від СБУ

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області повідомило про підозру в пособництві державі-агресору виконувачу обов’язків директора Енергодарської філії "Київ-Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту" Івана Корєнєва.

Як повідомляє Запорізька обласна прокуратура, в березні 2022 року мешканець Енергодара добровільно погодився на надання допомоги ворогу у створенні відокремленої системи залізничного сполучення на базі підконтрольного йому українського підприємства.

Для цього він передав представникам держави-агресора усі матеріальні ресурси, що перебували на його балансі. Надалі окупаційна влада призначила його керівником так званого ТОВ "Енергодарське підприємство промислового залізничного транспорту" з місцем реєстрації у Краснодарському краї.

На цій "посаді" підозрюваний продовжив сприяти налагодженню залізничного сполучення окупованої території Запорізької області з країною-агресором для безперешкодного перевезення ворожих вантажів. Українські слідчі тепер інкримінують йому частину 1 статті 112-2 Кримінального кодексу.

Нагадаємо також, що наприкінці червня суд виніс заочний вирок проти колишнього депутата Верховної Ради Євгена Балицького, що минулого року очолив російську окупаційну адміністрацію Запорізької області.

У травні ж СБУ повідомила про підозру в пособництві державі-агресору колишньому очільнику Державної реєстраційної служби, колишньому заступнику міністра юстиції та міністра внутрішніх справ Дмитру Вороні, який у грудні 2022 року став "представником у Раді Федерації РФ від виконавчого органу держвлади Запорізької області".