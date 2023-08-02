Начальник оккупационной промышленной железной дороги в Энергодаре получил подозрение от СБУ

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области сообщило о подозрении в пособничестве государству-агрессору исполняющему обязанности директора Энергодарского филиала "Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта" Ивану Кореневу.

Как сообщает Запорожская областная прокуратура, в марте 2022 года житель Энергодара добровольно согласился на оказание помощи врагу в создании обособленной системы железнодорожного сообщения на базе подконтрольного ему украинского предприятия.

Для этого он передал представителям государства-агрессора все находившиеся на его балансе материальные ресурсы. В дальнейшем оккупационные власти назначили его руководителем так называемого ООО "Энергодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" с местом регистрации в Краснодарском крае.

На этой "должности" подозреваемый продолжил способствовать налаживанию железнодорожного сообщения оккупированной территории Запорожской области со страной-агрессором для беспрепятственной перевозки вражеских грузов. Украинские следователи теперь инкриминируют ему часть 1 статьи 112-2 Уголовного кодекса.

Напомним также, что в конце июня суд вынес заочный приговор против бывшего депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, в прошлом году возглавившего российскую оккупационную администрацию Запорожской области.

В мае же СБУ сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору бывшему главе Государственной регистрационной службы, бывшему заместителю министра юстиции и министра внутренних дел Дмитрию Вороне, который в декабре 2022 года стал "представителем в Совете Федерации РФ от исполнительного органа госвласти Запорожской области".