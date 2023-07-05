В Киеве задержали коллаборанта, работавшего в оккупационном правоохранительном органе Мелитополя

Служба безопасности задержала в Киеве коллаборанта, входившего в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области". Злоумышленником оказался житель Мариуполя, который после начала полномасштабного вторжения России переехал в оккупированный Мелитополь.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в Мелитополе мужчина начал сотрудничать с рашистами, за что в конце апреля 2022 года его назначили "полицейским патрульно-постовой службы" местного оккупационного подразделения так называемого "МВД РФ".

На этой "должности" злоумышленник активно участвовал в карательных рейдах российских захватчиков против участников движения сопротивления в регионе.

"Установлено, что коллаборант получил указание выявлять места нахождения представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "Желтая лента". В июле 2022 года коллаборант, понимая неотвратимость наказания за совершение преступления, решил "уволится" и переехал на подконтрольную Украине территорию", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых.

Во время проведения комплексных мероприятий сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции установили его местонахождение и задержали.

"На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения", - сообщили в СБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер на освобожденных территориях Донбасса. Приспешником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане, который пошел на сотрудничество с врагом и обогревал казармы рашистов.