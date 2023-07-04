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Преступность
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В Николаеве задержан российский агент: "готовил" ракетный удар РФ по зданиям управления СБУ и оборонного завода

Передавал врагу данные о военных и гражданских объектах – разоблачен житель Николаева
Передавал врагу данные о военных и гражданских объектах – разоблачен житель Николаева

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ РФ в Николаеве. Он готовил новую воздушную атаку рашистов по оборонным заводам и зданию управления СБУ в области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что агент "охотился" за точными координатами этих объектов, а также предлагал "ударить" по ним российскими ракетами "Кинжал".

Также фигурант собирал разведданные места дислокации и перемещения других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона.

Кроме того, он передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры.

В случае успешного выполнения задач спецслужба РФ обещала своему приспешнику денежное "вознаграждение", которое злоумышленник надеялся получить на собственную банковскую карточку.

Но контрразведчики СБУ сорвали враждебные планы – своевременно уличили фигуранта, задокументировали преступные действия и задержали. У вражеского агента изъят гаджет с поличным с ФСБ.

Фото 2 — В Николаеве задержан российский агент: "готовил" ракетный удар РФ по зданиям управления СБУ и оборонного завода
Фото 3 — В Николаеве задержан российский агент: "готовил" ракетный удар РФ по зданиям управления СБУ и оборонного завода
Фото 4 — В Николаеве задержан российский агент: "готовил" ракетный удар РФ по зданиям управления СБУ и оборонного завода
Фото 5 — В Николаеве задержан российский агент: "готовил" ракетный удар РФ по зданиям управления СБУ и оборонного завода

"По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в начале полномасштабного вторжения РФ. В поле зрения агрессора он попал из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских Телеграмм-каналах и призывов нанести ракетный удар по военным объектам Николаева", - отмечают правоохранители.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (окончено покушение в совершении пособничества в нарушение законов и обычаев войны).

"Предателю избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Ему грозит пожизненное заключение", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила в Николаеве еще одного российского информатора, корректировавшего воздушные удары РФ по городу. Именно по его наведению рашисты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома.

Автор:
Светлана Манько