Житель Черкасс за 6 тысяч гривен слил врагу координаты ВСУ и готовил подрыв железной дороги

Служба безопасности в Черкасской области задержала приспешника рашистов, который собирал информацию о базировании Сил обороны и планировал подорвать железную дорогу во время перемещения военной техники.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для выполнения вражеской задачи злоумышленник искал тротил.

Также он собирал данные о маршрутах перемещения военной техники, предоставленной иностранными партнерами.

Кроме того, фигурант "сливал" российским оккупантам локации системы противовоздушной обороны ВСУ в регионе.

За передачу разведданных он получал от 100 до 200 долл. на несколько собственных банковских карт.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" во время очередной попытки передачи информации российским кураторам.

Тем самым Служба безопасности предотвратила совершение диверсии против Сил обороны и заблокировала передачу агрессору закрытых сведений.

"По данным следствия, вражеским приспешником является житель Черкасс, ранее отбывавший наказание за совершение тяжкого преступления. Фигурант поддерживал коммуникацию с оккупантами через анонимный чат, где закреплял фото украинских объектов с привязкой к местности и делал отметки на электронных картах", – отметили в СБУ.

При обыске по месту его жительства обнаружен мобильный телефон с поличным с перепиской с врагом, а также банковские карточки, куда поступали деньги из РФ.

Следствие задокументировало, что за проделанную "работу" подозреваемый успел получить от врага около 6 тысяч грн.

"Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Ранее сотрудники СБУ в Кировоградской области задержали агента РФ, который готовил новый удар рашистов по аэродромам. На "текущие расходы" злоумышленник получал от ФСБ "переводы" в криптовалюте. Общая сумма полученных средств составила до 10 тысяч в гривневом эквиваленте.