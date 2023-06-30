В Харькове обезвредили агентурную сеть ФСБ, которая наводила российские "Смерчи" и "Ураганы" на город

Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ в результате многоэтапной спецоперации в Харькове. В состав вражеской группы входили три местных жителя, которые собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники пытались выявить направления переброски подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении украинских войск на восточном фронте.

Также их интересовали маршруты движения и пункты временного хранения иностранных вооружений и боеприпасов Сил обороны.

Полученные сведения российские агенты переправляли в ФСБ через мессенджер "Телеграмм".

Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по Харькову с использованием российских реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган".

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время выполнения ими враждебных задач.

"По данным следствия, они были вовлечены в негласное сотрудничество кадровым сотрудником ФСБ в начале полномасштабного вторжения РФ. Среди завербованных был бывший преподаватель местного военно-учебного заведения", - отметили в СБУ.

Там добавили, что во время обысков у злоумышленников обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным с перепиской с агрессором.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение", - подчеркнули в СБУ.

Ранее служба безопасности провела контрдиверсионную спецоперацию в Сумской области. Во время оперативных мероприятий задержан "расконсервированный" агент ФСБ, который собирал разведданные об обороне северо-восточных рубежей Украины.