В Кировоградской области задержали агента РФ: готовил новый удар рашистов по аэродромам

Служба безопасности в Кировоградской области задержала агента ФСБ, который занимался подготовкой новых воздушных ударов РФ по авиационной инфраструктуре в области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для выполнения разведзадачи российский агент собирал максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ.

Именно такую задачу вражеский приспешник получил от своего русского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ, находящийся во временно оккупированном Крыму.

Также злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции системы противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов.

Кроме того, российская спецслужба хотела выяснить через своего агента общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре региона.

Установлено, что на "текущие расходы" фигурант получал от ФСБ "переводы" в криптовалюте. Общая сумма полученных средств составила 10 тыс. в гривневом эквиваленте.

В случае получения закрытых сведений, оккупанты планировали использовать их для осуществления повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали вражеского приспешника "на горячем" во время видеосъемки им территории одной из воинских частей ВСУ.

У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фиксации "нужных" целей и общения с ФСБ.

"По данным следствия, задержан житель Кропивницкого, которого спецслужба РФ завербовала в начале этого года. В поле зрения ФСБ он попал из-за своих антиукраинских сообщений в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов. Дальнейшую коммуникацию с агрессором предатель осуществлял через мессенджер. При этом, перед каждым началом "переписки" использовал специальный "идентификационный" код", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что на основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас мужчина под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности в Виннице задержала еще одного агента ФСБ, занимавшегося подготовкой новой российской воздушной атаки на город.