"Сливал" локации ВСУ вблизи Николаева: информатора ФСБ приговорили к 8 годам

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу, которая позволила привлечь к ответственности еще одного вражеского приспешника. Мужчина передавал оккупантам места дислокации Сил обороны Николаевской области. По материалам СБУ суд приговорил его к 8 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, злоумышленником оказался местный житель, в начале полномасштабного вторжения был привлечен ФСБ к сотрудничеству. Он пытался установить и отправить в РФ локацию блиндажей и других фортификационных сооружений ВСУ вблизи Николаева.

Полученную информацию захватчики планировали использовать при подготовке ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских защитников. Коммуникацию из ФСБ предатель осуществлял в мессенджере из-за "связного", которым оказался администратор этого же телеграмм-канала.

На основании собранных доказательств суд признал вражеского информатора виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд учел сотрудничество коллаборантов со следствием и назначил ему 8 лет тюрьмы.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в конце июня 2022 года во время контрдиверсионных мер на прифронтовых территориях региона.