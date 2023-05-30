В Донецкой области задержали информатора российского ГРУ: шпионил за ВСУ

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Он собирал для окупантов разведданные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что особое внимание злоумышленник уделял маршрутам движения украинских военных колонн, переправлявшихся через реку Северский Донец в направлении Бахмута.

Также мужчина передавал агрессору координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.

По материалам следствия, вражеским приспешником оказался житель освобожденного Лимана, которого дистанционно завербовала российская военная разведка.

"Для передачи разведданных он находился "на связи" с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы "Купол". Установлено, что коммуникацию поддерживали из-за запрещенной соцсети "Одноклассники"", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что правоохранители сообщили задержанному о подозрении за совершенное преступление.

"Фигурант находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая.