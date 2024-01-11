Міноборони затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць (ФОТО)

Міністерство оборони затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць. Його розробили в компанії "Темп – 3000".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Технічні характеристики бронежилету

Зазначається, що на відміну від першого сертифікованого зразка від "Української броні", де бронеплита мала вигнуту назовні форму, в компанії "Темп – 3000" жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками.

Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті – три подушечки різних розмірів.

Крім цього, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.

Також жіночий бронежилет має однакові балістичні характеристики, як і чоловічий.

Випробування бронежилету тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший – на зручність носіння військовослужбовицями. Другий – лабораторні випробування (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів та фурнітури).

Вага бронежилету – від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації.

"У ЗСУ служить понад 40 тисяч жінок. Наша мета – забезпечити наших захисниць бронежилетами, у першу чергу йдеться про військовослужбовиць на передовій. Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом "Українська броня" за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 000 комплектів за 60-90 днів, а компанія "Темп 3000" — 5000 комплектів за місяць", – розповів Віталій Половенко, заступник міністра оборони.

Наразі обидва зразки бронежилетів доступні для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.

Чому потрібні жіночі бронежилети?

Як пояснювали в "Українській броні" під час презентації першого жіночого бронекостюма в вересні, бронежилети, які наразі видають в армії, дуже важкі та не підлаштовані під будову тіла жінок.

Рівна бронеплита зазвичай натирає жінкам, тому було розроблено плиту, яка враховує анатомічні особливості жіночого тіла, писало "УП. Життя".

"У чоловічому бронекостюмі немає анатомічного вигину, тому у жінок відбувається відкриття грудної клітини, великої зони ураження", – зазначав тоді гендиректор "Української броні" Ян Гончаров.

На той момент у компанії вказували, що близько пʼяти тисяч жінок-військовослужбовиць перебувають на "нулі" в зоні подвійного ризику, тому що не мають жіночої амуніції.