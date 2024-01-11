Минобороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих (ФОТО)

Министерство обороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих. Его разработали в компании "Темп – 3000".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Технические характеристики бронежилета

Отмечается, что в отличие от первого сертифицированного образца от "Украинской брони", где бронеплита имела изогнутую форму, в компании "Темп - 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками.

Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте – три подушечки разных размеров.

Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.

Также женский бронежилет обладает одинаковыми баллистическими характеристиками, как и мужской.

Испытания бронежилета длились три месяца и проходили в два этапа. Первый – на удобство ношения военнослужащими. Второй – лабораторные испытания (баллистические, не баллистические, тестирование материалов и фурнитуры).

Вес бронежилета – от 10,5 килограмма и больше, в зависимости от комплектации.

"В ВСУ служит более 40 тысяч женщин. Наша цель - обеспечить наших защитниц бронежилетами, в первую очередь речь идет о военнослужащих на передовой. Мы уже пообщались с производителями. Всего "Украинская броня" при условии заблаговременного заказа может изготовить до 10 000 комплектов за 60-. 90 дней, а компания "Темп 3000" - 5000 комплектов в месяц", - рассказал Виталий Половенко, заместитель министра обороны.

Оба образца бронежилетов доступны для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни закупки.

Непосредственно закупкой женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла.

Почему нужны женские бронежилеты?

Как объясняли в "Украинской броне" во время презентации первого женского бронекостюма в сентябре, бронежилеты, которые выдают в армии, очень тяжелые и не подстроены под телосложение женщин.

Ровная бронеплита обычно натирает женщинам, поэтому была разработана плита, учитывающая анатомические особенности женского тела, писало "УП. Жизнь".

"В мужском бронекостюме нет анатомического изгиба, поэтому у женщин происходит открытие грудной клетки, большой зоны поражения", - отмечал тогда гендиректор "Украинской брони" Ян Гончаров.

В тот момент в компании указывали, что около пяти тысяч женщин-военнослужащих находятся на "нуле" в зоне двойного риска, потому что не имеют женской амуниции.