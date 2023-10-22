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ВСУ получили белье для женщин-военнослужащих (ФОТО)
Минобороны Украины поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ.
"Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям", - отмечают в Минобороны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Женщины, участвовавшие в тестировании, положительно оценили следующие характеристики белья:
- Качественные материалы (в составе хлопок и эластан), хорошо «вентилируемые» и отводящие влагу;
- Удобный крой, не ограничивающий движения и подходящий для использования даже в полной экипировке;
- Размерная сетка включает широкий спектр размеров – от XS до XL;
- Универсальное, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.
Комплекты женского белья производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.
В Минобороны добавили, что продолжают работать над материально-техническим обеспечением военнослужащих женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных.
Напомним, численность военнослужащих в ВСУ увеличилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в войске выросло на 12 тысяч человек – сейчас службу проходят почти 43 тысячи военнослужащих.
Заметим, в рядах Вооруженных сил Украины более 5 тысяч женщин воюют на передовой.