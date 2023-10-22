ВСУ получили белье для женщин-военнослужащих (ФОТО)

Минобороны Украины поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ.

"Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям", - отмечают в Минобороны.

Женщины, участвовавшие в тестировании, положительно оценили следующие характеристики белья:

Качественные материалы (в составе хлопок и эластан), хорошо «вентилируемые» и отводящие влагу;

Удобный крой, не ограничивающий движения и подходящий для использования даже в полной экипировке;

Размерная сетка включает широкий спектр размеров – от XS до XL;

Универсальное, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

Комплекты женского белья производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.

В Минобороны добавили, что продолжают работать над материально-техническим обеспечением военнослужащих женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных.

Напомним, численность военнослужащих в ВСУ увеличилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в войске выросло на 12 тысяч человек – сейчас службу проходят почти 43 тысячи военнослужащих.

Заметим, в рядах Вооруженных сил Украины более 5 тысяч женщин воюют на передовой.