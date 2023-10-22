ЗСУ отримали білизну для жінок-військовослужбовиць (ФОТО)

Міноборони України поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ.

"Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням", - зауважують в Міноборони.

Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:

Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;

Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;

Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

У Міноборони додали, що продовжують працювати над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних.

Нагадаємо, чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40 відсотків, порівняно з 2021 роком. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч осіб – зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Зауважимо, у лавах Збройних сил України понад 5 тисяч жінок наразі воюють на передовій.