"Нет войне в Украине": украинский спортсмен на Олимпиаде в Пекине развернул плакат после соревнования

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич развернул плакат с надписью "No War in Ukraine" (Нет войне в Украине) после одного из заездов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсмен после квалификационного заезда в мужском скелетоне вышел на трассу и развернул плакат стандартного размера А4. На нем было написано "No War in Ukraine". Гераскевич показал плакат перед видеокамерами и фотообъективами журналистов.

Таким образом спортсмен сказал всему миру: "Нет войне в Украине". В третьей квалификационной попытке украинский скелетонист занял 17-е место со временем 3.04,83 секунды.

Отметим, Гераскевич вышел в финальный заезд, где выступят 20 лучших спортсменов по итогам предыдущих заездов.

Тем временем Россия продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию на границе с Украиной. Накануне РФ заблокировала часть акватории Черного и Азовского морей. Но вскоре сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений.

Россия с конца октября 2021 года активно стягивала войска к границе с Украиной и сообщала о новых военных учениях. Это вызывало опасения у мировых лидеров, а зарубежные СМИ сообщали о планах РФ начать полномасштабные военные действия против Украины.

При этом анонимные источники в администрации президента США Джозефа Байдена сообщили изданию CNN, что, по их информации, Вашингтон намеренно высказывал свои опасения и предоставлял засекреченные разведданные, чтобы предотвратить риски эскалации военного конфликта между Россией и Украиной.