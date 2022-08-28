Окупанти підготували псевдоісторичну методичку до 1 вересня, - розвідка

Окупанти підготували до 1 вересня розлогий багатосторінковий документ під назвою "Структурний план уроку на тему "Моя історія"". Планується, що саме з нього почнеться навчання школярів на тимчасово окупованих територіях в новому учбовому році.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Там зазначають, що загалом запропонований "план" являє собою традиційну солянку псевдоісторичних фактів та божевільних ідей.

"Він практично дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів: Україну створив Лєнін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці, Україну має бути знищено", - зазначають у розвідці.

У відомстві підкреслюють, що більшість цитат зі згаданого документу суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду.

"Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність "Серцевинної Землі" – Росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу – це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, – східні слов'яни, спадкоємці Древньої хрещеною у Херсонесі князем Володимиром", - цитує розвідка методичку окупантів, зазначаючи, що хрещення Русі відбулось в Києві, а в Херсонесі хрестили самого Володимира.

У інших цитатах стверджується, що "стародавній Русі, російській імперії та сучасній росії була уготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію"; "виникли центри ранньої російської державності: північний – у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний – у майбутньому Києві".

У розвідці підкреслюють, що насправді обидва російські міста молодші за Київ.

Крім того, всупереч здоровому глузду, окупанти заявляють, що "більшовики вирішили створити свою "Україну імені Володимира Ілліча Леніна", а українська мова нав'язувалась людям насильно".

У розвідці наголошують, що “одним з перших завдань після відновлення законної української влади на тимчасово окупованих землях буде налагодження цивілізованої системи середньої та вищої освіти”.

Нагадаємо, росіяни обіцяють батькам учнів на окупованих територіях виплатити 10 000 рублів, якщо дитина відвідуватиме школу та навчатиметься за російською програмою.