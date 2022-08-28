Оккупанты подготовили псевдоисторическую методичку к 1 сентября, - разведка

Оккупанты подготовили к 1 сентября многостраничный документ под названием "Структурный план урока на тему "Моя история"". Планируется, что именно с него начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Там отмечают, что в целом предложенный "план" представляет собой традиционную солянку псевдоисторических фактов и безумных идей.

"Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена", - отмечают в разведке.

В ведомстве подчеркивают, что большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

"Запад, чувствующий себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердечной Земли" – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это русские (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные словяни, наследники Древней крестной в Херсонесе князем Владимиром", - цитирует разведка методичку оккупантов, отмечая, что крещение Руси состоялось в Киеве, а в Херсонесе крестили самого Владимира.

В других цитатах утверждается, что "древней Руси, российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, и "возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве".

В разведке подчеркивают, что на самом деле оба российских города младше Киева.

Кроме того, вопреки здравому смыслу, оккупанты заявляют, что "большевики решили создать свою "Украину имени Владимира Ильича Ленина", а украинский язык навязывался людям насильно".

В разведке подчеркивают, что "одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования".

Напомним, россияне обещают родителям учеников на оккупированных территориях выплатить 10 000 рублей, если ребенок будет посещать школу и будет учиться по российской программе.