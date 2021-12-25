Подарок к Рождеству: Шварценеггер пожертвовал четверть миллиона долларов на жилье для бездомных американских ветеранов

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер купил 25 небольших домов для пожилых ветеранов, которые не имеют собственного жилья.

Как сообщает FOX11, Шварценеггер пожертвовал 250 тысяч долларов некоммерческой организации Village for Vest, которая построила жилье для ветеранов и пенсионеров, живущих на улице.

Домики оснащены электричеством и отоплением, а также в них есть кондиционеры, хотя размеры жилья совсем небольшие.

"Терминатор" лично посетил квартал в западном Лос-Анджелесе и встретился с людьми, которые поселились в этих домах.

"Потрясающе было провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах. Я чувствую себя хорошо, когда могу отдать что-то этой стране, которая дала мне все", — написал Шварценеггер в Instagram.

Ранее Арнольд Шварценеггер вместе со своим 24-летним сыном Кристофером в честь Дня ветеранов угостил ветеранов армии США пиццей. Этим он поблагодарил ветеранов за их службу, благодаря которой Америка стала "страной возможностей".

В марте 2020 года "железный Арни" пожертвовал 1 млн долларов фонду Frontline Responders Fund, который занимается поставкой критически важного оборудования в медучреждения.

Напомним, Арнольд Шварценеггер исполнил главную роль в новогодней компьютерной игре World of Tanks.