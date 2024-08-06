На трасі Київ - Одеса на проїжджу частину обвалився міст: рух тимчасово перекрили

На трасі Київ - Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода, у зв'язку з чим рух автомобілів у напрямку Києва тимчасово перекрили. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

"На трасі Київ - Одеса сталася ДТП. На місці працюють поліцейські. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину", - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що рух автомобілів у напрямку Києва тимчасово перекрито. Поліцейські з Управління патрульної поліції Черкаської області організовують проїзд у реверсному режимі.

Додамо, що траса Е95, що на ділянці Київ - Одеса також відома як М05, проходить через міст Патона в Києві, про стан якого нещодавно знову попереджала столична влада.

Нагадаємо 1 серпня, Київ звернувся до уряду та закликав терміново розпочати реставрацію мосту Патона через Дніпро, аби уникнути аварійних ситуацій.

Як зазначають у Київській міській раді, ремонт мосту включено у проєкт "Велике будівництво", а функції замовника робіт були передані Службі відновлення та розвитку інфраструктури Київської області. Незважаючи на це, за два роки жодних робіт з поліпшення стану мосту не було проведено.