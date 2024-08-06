Движение на трассе "Киев-Одесса" временно перекрыто: обрушился мост на проезжую часть

На трассе Е95 "Киев-Одесса" произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходный мост, что привело к его обрушению на проезжую часть. В связи с этим движение автомобилей в направлении Киева временно перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"На трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП. На месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обрушился на проезжую часть", — сообщили правоохранители.

Отмечается, что движение автомобилей по направлению к Киеву временно перекрыто. Полицейские из Управления патрульной полиции Черкасской области организуют проезд в реверсном режиме.

Добавим, что трасса Е95, которая на участке Киев-Одесса также известна как М05, проходит через мост Патона в Киеве, о состоянии которого недавно снова предупреждали столичные власти.

Напомним, 1 августа столичные власти обратились к правительству и призвали срочно начать реставрацию моста Патона через Днепр, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Как отмечают в Киевском городском совете, ремонт моста включен в проект "Большая стройка", а функции заказчика работ были переданы Службе восстановления и развития инфраструктуры Киевской области. Несмотря на это, за два года никаких работ по улучшению состояния моста не было проведено.