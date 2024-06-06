Подрядчика реконструкции Шулявского моста обязали вернуть в бюджет более 1 миллиарда гривен

Хозяйственный суд Киева 4 июня удовлетворил поданный в начале февраля иск Киевской городской прокуратуры о взыскании более 1 миллиарда гривен с компании-подрядчика реконструкции Шулявского путепровода. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

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Отмечается, что компания, победившая в 2018 году на открытых торгах на реконструкцию транспортной развязки на перекрестке проспекта Победы и улицы Гетьмана (ею стал "Северо-украинский строительный альянс"), нарушила законодательство, регулирующее экономическую конкуренцию.

В прокуратуре при этом напоминают, что Антимонопольный комитет установил, что победитель торгов и другая компания ("Спецбуд-Плюс", также входящая в корпорацию "Укрбуд") совершили сговор при участии в аукционе, то есть действовали не самостоятельно, согласовывали свои действия и в действительности не конкурировали между собой. Тогда каждая из двух компаний была оштрафована на 56 миллионов гривен.

Однако и до этого их разоблачали в заговоре, в частности, на тендерах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии и реконструкции гимназии в Голосеевском районе.

На основании же заключенного с СУСА договора на реконструкцию моста компания получила более 1 миллиарда гривен из местного бюджета. Однако работы по реконструкции транспортной развязки не завершены до сих пор.

Учитывая это, прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительными решение тендерного комитета, договор генерального подряда и взыскать указанную сумму в доход государства. Суд с ее доводами согласился.

Проблемная реконструкция Шулявского моста

Отметим, что старый Шулявский мост 1964 года, частично обрушившийся в 2017 году, был снесен весной 2019 года и отстроен заново. Хотя движение по новому мосту открыли еще в декабре 2019 года, строительство до сих пор не завершено из-за необходимости сноса цеха №5 завода "Большевик" для обустройства съездов на его месте.

Достройка не была завершена, как планировалось, ни в 2021, ни в 2022 году. В мае прошлого года директор департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заявлял, что город планирует "выполнить основной комплекс работ, направленный на завершение реконструкции развязки" на углу проспекта Победы и улицы Гетьмана до конца 2024 года.

В свою очередь, подрядчик в лице "Северо-украинского строительного альянса" еще в 2021 году начал процедуру своего банкротства, которая продолжается до сих пор.

Добавим, что и стоимость реконструкции Шулявского моста неоднократно увеличивалась. Так, в самом начале строительства стоимость работ оценивалась в 599 миллионов гривен. Согласно подписанному мэром Виталию Кличко в октябре 2019 года проекту реконструкции объекта, она составляла уже 1,05 миллиарда гривен.

В июле 2021 года мэрия опубликовала обновленный проект реконструкции, согласно которому работы должны стоить уже 1,99 миллиарда гривен. В марте 2024 года была опубликована обновленная смета работ со стоимостью уже 2,45 миллиарда гривен.