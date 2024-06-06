Підрядника реконструкції Шулявського мосту зобов’язали повернути в бюджет понад 1 мільярд гривень

Господарський суд Києва 4 червня задовольнив поданий на початку лютого позов Київської міської прокуратури про стягнення понад 1 мільярда гривень з компанії-підрядника реконструкції Шулявського шляхопроводу. Про це йдеться у повідомленні столичної прокуратури.

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Зазначається, що компанія, яка в 2018 році перемогла на відкритих торгах на реконструкцію транспортної розв'язки на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана (нею став "Північно-український будівельний альянс"), порушила законодавство, що регулює економічну конкуренцію.

В прокуратурі при цьому нагадують, що Антимонопольний комітет встановив, що переможець торгів та інша компанія ("Спецбуд-Плюс", що також входить до корпорації "Укрбуд") вчинили змову під час участі в аукціоні, тобто діяли не самостійно, узгоджували свої дії та в дійсності не конкурували між собою. Тоді кожну з двох компаній оштрафували на 56 мільйонів гривень.

Однак і до цього їх викривали у змові, зокрема на тендерах з будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії та реконструкції гімназії в Голосіївському районі.

На підставі ж укладеного з ПУБА договору на реконструкцію мосту компанія отримала понад 1 мільярд гривень з місцевого бюджету. Однак роботи з реконструкції транспортної розв'язки не завершено досі.

Враховуючи це, прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати недійсними рішення тендерного комітету, договір генерального підряду та стягнути вказану суму в дохід держави. Суд з її аргументами погодився.

Проблемна реконструція Шулявського мосту

Зазначимо, що старий Шулявський міст 1964 року побудови, який частково обвалився у 2017 році, був знесений навесні 2019 року та відбудований заново. Хоча рух новим мостом відкрили ще у грудні 2019 року, будівництво досі не завершене через необхідність знесення цеху №5 заводу "Більшовик" для облаштування з’їздів на його місці.

Добудова не була завершена, як планувалося, ані в 2021, ані в 2022 році. У травні минулого року директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор заявляв, що місто планує “виконати основний комплекс робіт, спрямований на завершення реконструкції розв’язки” на розі проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана до кінця 2024 року.

В свою чергу, підрядник в особі "Північно-українського будівельного альянсу" ще у 2021 році розпочав процедуру свого банкрутства, яка наразі триває.

Додамо також, що вартість реконструкції Шулявського мосту неодноразово зростала. Так, на самому початку будівництва вартість робіт оціновалася в 599 мільйонів гривень. Згідно ж з підписаним мером Віталієм Кличком у жовтні 2019 року проєктом реконструкції об’єкту, вона складала вже 1,05 мільярда гривень.

У липні 2021 року мерія опублікувала оновлений проєкт реконструкції, згідно з яким роботи мали коштувати вже 1,99 мільярда гривень. У березні 2024 року було опубліковано оновлений кошторис робіт з вартістю вже 2,45 мільярда гривень.