Столичная власть призвала немедленно реставрировать мост Патона через Днепр во избежание аварийных ситуаций

Городская власть обратилась к Правительству с требованием принять меры по реставрации моста им. Е.О. Патона через реку Днепр и подходов к нему во избежание аварийных ситуаций.

Соответствующее письмо сегодня, 1 августа, подписал мэр Киева Виталий Кличко, сообщают в Киевском городском совете.

Там напомнили, что по настоянию правительства и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины город передал мост Патона для ремонта в проект "Большое строительство".

Так, Постановлением Кабмина № 1271 заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 года распоряжением КМВА коммунальная корпорация "Киевавтодор" передала функции заказчика по выполнению работ по реставрации Службе.

"Столичная администрация неоднократно обращалась в Министерство развития общин, территории и инфраструктуру Украины, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области с просьбой безотлагательно принять меры по реставрации этого моста, поскольку он имеет стратегическое значение для Киева. Однако в течение двух лет никаких работ по улучшению состояния сооружения не проведено", — отмечают в городском совете.

Также в КГГА отметили, что специалисты городского коммунального предприятия "Киевавтодоргород" все это время проводят круглосуточный мониторинг технического состояния сооружения, постоянно выполняют комплекс работ по его эксплуатационному содержанию.

Мост Патона собирались закрыть на реконструкцию еще в 2020 году

Напомним, городской глава Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила бы около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 года, однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мосты Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали ощутимые повреждения на них. Служба восстановления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года.

В Мининфраструктуры напомнили, что мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для эксплуатации.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения движение по мосту Патона было закрыто на несколько месяцев, но сугубо из-за соображений безопасности и опасений диверсий. Движение по мосту Патона возобновили 20 июня 2022 года.