В Киеве до 16 июля пройдут испытания тепловых сетей жилых массивов Русановка и Березняки. Энергетики, в частности, будут тестировать теплосеть под мостом Патона, по которой тепловая энергия поставляется в эти микрорайоны.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

По информации КП «Киевтеплоэнерго» , эти магистральные трубопроводы диаметром 600 мм проложены в 1962 году, поэтому должны быть тщательно проверены до начала отопительного сезона.

"Ведь повреждения, которые могут возникнуть при увеличении давления в теплосетях, легче и безопаснее устранить в теплое время года", - отмечают в КГГА.

Могут возникать "водопады"

Отмечается, что прошлым летом именно благодаря гидравлическим испытаниям на теплосетях, проходящих под мостом Патона, удалось устранить несколько повреждений, а отопительный сезон 2023/2024 на этом участке прошел без повреждений.

"Киевтеплоэнерго" заранее предупреждает, что во время планового тестирования могут возникать повреждения и связанные с этим утечки или так называемые "водопады". Предприятие призывает использовать официальную информацию о выполнении работ на участке, не распространять фейковые сообщения, тем самым облегчая работу российской пропаганде", - отмечают в КГГА.

Там добавляют, что в Киеве продолжаются гидравлические испытания – важный этап подготовки трубопроводов к тепловым нагрузкам во время отопительного сезона.

"Поэтапно на прочность и плотность проверяют основные тепломагистрали во всех районах города. К сожалению, учитывая значительный износ отдельных участков, испытания сопровождаются повреждениями", - подчеркивают в КГГА.

Там напоминают, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону. Благодаря проведению гидравлических испытаний удается предотвратить повреждение теплосетей зимой и при необходимости заменять трубопроводы, исчерпавшие свой срок эксплуатации.

В Киеве установят шесть мини-ТЭЦ

В конце мая Киевский городской совет согласовал установка 6 мини-теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в столице. Они будут размещены и на правом, и на левом берегах Киева, в местах, где проживает много людей.

Цель этого проекта – обеспечить альтернативные источники энергоснабжения для многоквартирных домов.

Мини-ТЭЦ – это компактные энергетические установки, которые производят электроэнергию и тепловую энергию одновременно. Они обычно используются для обеспечения энергией промышленных объектов, жилых комплексов или отдельных построек. Мини-ТЭЦ могут использовать разные виды топлива, включая природный газ, биогаз, мазут или твердые виды топлива.

Мини-ТЭЦ могут быть расположены в отдельных зданиях или встроены в существующие структуры. На территории могут быть расположены котельная, генераторная установка, системы охлаждения и другие вспомогательные установки. Внешне они часто смотрятся как маленькие промышленные строения либо контейнеры.

Контейнерные мини-ТЭЦ смонтированы в стандартных контейнерах, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их на месте.