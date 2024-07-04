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У Києві розпочали гідравлічні випробування тепломагістралі під мостом Патона
У Києві до 16 липня триватимуть випробування теплових мереж житлових масивів Русанівка та Березняки. Енергетики, зокрема, тестуватимуть тепломережу під мостом Патона, якою теплова енергія постачається до цих мікрорайонів.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
За інформацією КП «Київтеплоенерго», ці магістральні трубопроводи діаметром 600 мм прокладені у 1962 році, тому мають бути ретельно перевірені до початку опалювального сезону.
"Адже пошкодження, які можуть виникнути під час збільшення тиску в тепломережах, легше і безпечніше усунути в теплу пору року", - зауважують в КМДА.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Можуть виникати «водоспади»
Зазначається, що минулого літа саме завдяки гідравлічним випробуванням на тепломережах, що проходять під мостом Патона, вдалось усунути одразу кілька пошкоджень, а опалювальний сезон 2023/2024 на цій ділянці пройшов без пошкоджень.
"«Київтеплоенерго» заздалегідь попереджає, що під час планового тестування можуть виникати пошкодження і пов’язані з цим витоки або так звані «водоспади». Підприємство закликає використовувати офіційну інформацію про виконання робіт на ділянці, не поширювати фейкові повідомлення, тим самим полегшуючи роботу російській пропаганді", - наголошують в КМДА.
Там додають, що у Києві тривають гідравлічні випробування – важливий етап підготовки трубопроводів до теплових навантажень під час опалювального сезону.
"Поетапно на міцність і щільність перевіряють основні тепломагістралі в усіх районах міста. На жаль, враховуючи значну зношеність окремих ділянок, випробування супроводжуються пошкодженнями", - підкреслюють в КМДА.
Там нагадують, що гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону. Завдяки проведенню гідравлічних випробувань вдається попередити пошкодження тепломереж взимку та за потреби замінювати ті трубопроводи, що вичерпали свій термін експлуатації.
У Києві встановлять шість міні-ТЕЦ
В кінці травня Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-теплоелектроцентралей (ТЕЦ) у столиці. Вони будуть розміщені й на правому, і лівому берегах Києва, в місцях, де проживає багато людей.
Мета цього проекту - забезпечити альтернативні джерела енергопостачання для багатоквартирних будинків.
Міні-ТЕЦ — це компактні енергетичні установки, які виробляють електроенергію та теплову енергію одночасно. Вони зазвичай використовуються для забезпечення енергією промислових об'єктів, житлових комплексів або окремих будівель. Міні-ТЕЦ можуть використовувати різні види палива, включаючи природний газ, біогаз, мазут або тверді види палива.
Міні-ТЕЦ можуть бути розташовані в окремих будівлях або вбудовані в існуючі структури. На території може бути розташована котельня, генераторна установка, системи охолодження та інші допоміжні установки. Зовні вони часто виглядають як невеликі промислові будівлі або контейнери.
Контейнерні міні-ТЕЦ змонтовані в стандартних контейнерах, що дозволяє легко транспортувати і встановлювати їх на місці.