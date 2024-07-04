У Києві розпочали гідравлічні випробування тепломагістралі під мостом Патона

У Києві до 16 липня триватимуть випробування теплових мереж житлових масивів Русанівка та Березняки. Енергетики, зокрема, тестуватимуть тепломережу під мостом Патона, якою теплова енергія постачається до цих мікрорайонів.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КП «Київтеплоенерго», ці магістральні трубопроводи діаметром 600 мм прокладені у 1962 році, тому мають бути ретельно перевірені до початку опалювального сезону.

"Адже пошкодження, які можуть виникнути під час збільшення тиску в тепломережах, легше і безпечніше усунути в теплу пору року", - зауважують в КМДА.

Можуть виникати «водоспади»

Зазначається, що минулого літа саме завдяки гідравлічним випробуванням на тепломережах, що проходять під мостом Патона, вдалось усунути одразу кілька пошкоджень, а опалювальний сезон 2023/2024 на цій ділянці пройшов без пошкоджень.

"«Київтеплоенерго» заздалегідь попереджає, що під час планового тестування можуть виникати пошкодження і пов’язані з цим витоки або так звані «водоспади». Підприємство закликає використовувати офіційну інформацію про виконання робіт на ділянці, не поширювати фейкові повідомлення, тим самим полегшуючи роботу російській пропаганді", - наголошують в КМДА.

Там додають, що у Києві тривають гідравлічні випробування – важливий етап підготовки трубопроводів до теплових навантажень під час опалювального сезону.

"Поетапно на міцність і щільність перевіряють основні тепломагістралі в усіх районах міста. На жаль, враховуючи значну зношеність окремих ділянок, випробування супроводжуються пошкодженнями", - підкреслюють в КМДА.

Там нагадують, що гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону. Завдяки проведенню гідравлічних випробувань вдається попередити пошкодження тепломереж взимку та за потреби замінювати ті трубопроводи, що вичерпали свій термін експлуатації.

У Києві встановлять шість міні-ТЕЦ

В кінці травня Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-теплоелектроцентралей (ТЕЦ) у столиці. Вони будуть розміщені й на правому, і лівому берегах Києва, в місцях, де проживає багато людей.

Мета цього проекту - забезпечити альтернативні джерела енергопостачання для багатоквартирних будинків.

Міні-ТЕЦ — це компактні енергетичні установки, які виробляють електроенергію та теплову енергію одночасно. Вони зазвичай використовуються для забезпечення енергією промислових об'єктів, житлових комплексів або окремих будівель. Міні-ТЕЦ можуть використовувати різні види палива, включаючи природний газ, біогаз, мазут або тверді види палива.

Міні-ТЕЦ можуть бути розташовані в окремих будівлях або вбудовані в існуючі структури. На території може бути розташована котельня, генераторна установка, системи охолодження та інші допоміжні установки. Зовні вони часто виглядають як невеликі промислові будівлі або контейнери.

Контейнерні міні-ТЕЦ змонтовані в стандартних контейнерах, що дозволяє легко транспортувати і встановлювати їх на місці.