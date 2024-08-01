Столична влада закликала негайно реставрувати міст Патона через Дніпро для уникнення аварійних ситуацій

Міська влада звернулася до Уряду з вимогою вжити заходів із реставрації мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро та підходів до нього для уникнення аварійних ситуацій.

Відповідний лист сьогодні, 1 серпня, підписав мер Києва Віталій Кличко, повідомляють в Київській міській раді.

Там нагадали, що за наполяганням уряду та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України місто передало міст Патона для ремонту у проєкт "Велике будівництво".

Так, Постановою Кабміну № 1271 замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. У січні 2023 року розпорядженням КМВА комунальна корпорація "Київавтодор" передала функції замовника з виконання робіт з реставрації Службі.

"Столична адміністрація неодноразово зверталася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту, оскільки він має стратегічне значення для Києва. Однак протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено", - зауважують в міській раді.

Також у КМДА зазначили, що фахівці міського комунального підприємства "Київавтошляхміст" увесь цей час проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди, постійно виконують комплекс робіт з її експлуатаційного утримання.

Міст Патона збирались закрити на реконструкцію ще у 2020 році

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.

Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.

У Мінінфраструктури нагадали, що міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення рух по мосту Патона було закрито на декілька місяців, але суто через міркування безпеки і побоювань диверсій. Рух мостом Патона відновили 20 червня 2022 року.