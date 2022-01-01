С 1 января в Украине увеличился налог на недвижимость

В Украине с 1 января 2022 года увеличится налог на недвижимость — рост вызван изменением минимальной зарплаты, которая 1 декабря 2021 года повысилась с 6 до 6,5 тысячи грн.

Об этом заявили в главном управлении Государственной налоговой службы в Киевской области.

По закону, общая ставка налога на недвижимость должна быть не больше 1,5% минимальной зарплаты. То есть с начала года ставка налогообложения одного квадратного метра жилой площади составит 97,5 грн. При этом останется обязанность уплаты отдельного налога за владение недвижимым имуществом, если его площадь превышает: 60 квадратных метров для квартир, 120 квадратных метров для домов и 180 квадратных метров для квартиры и дома вместе.

"В связи с повышением минимальной заработной платы растет размер ставок налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - поскольку Налоговым кодексом предусмотрена общая ставка налога не более 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января отчетного (налогового) года, то в 2022 году его размер составит 97,50 грн. за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы", — отметили в ГНС.

Напомним, с 1 января 2021 года этот налог уже увеличивался — с 62,5 грн до 70,8 грн за один квадратный метр. При этом налог на "лишние" квадратные метры может отличаться в разных населенных пунктах. Ставку устанавливает местная власть. Единственное ограничение — ставка налога не может превышать 1,5% минимальной зарплаты.