У Повітряних силах назвали умову, за якої тривога через зліт МіГа не оголошуватиметься

Повітряна тривога через зліт російських МіГ-31К не оголошуватиметься, якщо буде точна інформація, що винищувачі не несуть загрози. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю "РБК-Україна".

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На питання про те, чи може бути якесь рішення, щоб кількагодинні польоти МіГів не паралізовували всю Україну, він відповів:

"Повітряні сили і надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи і надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення. Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення – не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу".

За словами Ігната, країни НАТО намагаються якомога швидше й якомога повніше інформувати Україну про той чи інший проліт МіГ-31К. Також є інформація від української розвідки. Однак не завжди є дані щодо того, чи з ракетою летить МіГ, і який саме це тип польоту: звичайний переліт, тренувальний чи бойовий виліт.

"Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози – тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривоги", – сказав речник Повітряних сил.

Повітряні тривоги: наслідки для економіки

Останніми тижнями повітряні тривоги в Україні через зліт російських МіГів тривають довше, оскільки окупанти почали дозаправляти винищувачі під час польоту, пояснював Ігнат раніше.

Це негативно впливає на економіку й функціонування країни, адже під час тривог не працюють окремі види транспорту (в деяких містах), частина установ та бізнесів.

17 листопада президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, за результатами якої доручив військовому керівництву "запропонувати рішення", щоб злети МІГів "не паралізовували" всю країну на кілька годин.

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вказував, що якщо припустити, що під час повітряної тривоги зупиняється половина економіки, то збитки за одну добу сигналу умовно становитимуть 9 млрд гривень. Втрати від зупинки економічної діяльності для бюджету складають 3 млрд грн на добу вимушеного простою.