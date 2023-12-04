В Воздушных силах назвали условие, при котором тревога из-за взлета МиГа не будет объявляться

Воздушная тревога из-за взлета российских МиГ-31К не будет объявляться, если будет точная информация, что истребители не несут угрозы. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

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На вопрос о том, может ли быть какое-нибудь решение, чтобы несколькочасовые полеты МиГов не парализовывали всю Украину, он ответил:

"Воздушные силы и дальше будут информировать об угрозе через МиГи и предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения. В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение – не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе".

По словам Игната, страны НАТО пытаются как можно быстрее и полнее информировать Украину о том или ином пролете МиГ-31К. Также есть информация от украинской разведки. Однако не всегда есть данные о том, с ракетой ли летит МиГ, и какой именно это тип полета: обычный перелет, тренировочный или боевой вылет.

"Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы – тогда, конечно, не будет объявляться тревога", – сказал спикер Воздушных сил.

Воздушные тревоги: последствия для экономики

В последние недели воздушные тревоги в Украине из-за взлета российских МиГов продолжаются дольше, поскольку оккупанты начали дозаправлять истребители во время полета, объяснял Игнат ранее.

Это отрицательно сказывается на экономике и функционировании страны, ведь во время тревог не работают отдельные виды транспорта (в некоторых городах), часть учреждений и бизнесов.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, по результатам которой поручил военному руководству "предложить решение", чтобы взлеты МИГов "не парализовывали" всю страну на несколько часов.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев указывал, что если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, то убытки за сутки сигнала будут условно составлять 9 млрд гривен. Потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют 3 млрд грн за сутки вынужденного простоя.