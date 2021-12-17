В 2021 году Украину покинули более 600 тысяч граждан — это рекорд за 11 лет

За 10 месяцев 2021 года из страны выехали и все еще не вернулись обратно свыше 600 тысяч украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет, сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

С 2010 по 2013 год Украина ежегодно теряла около 500 тысяч жителей, но после 2014 года число тех, кто не возвращался, заметно снизилось. А 2020 год стал единственным, когда количество вернувшихся было больше, чем выехавших, — на 80 тысяч человек.

В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.

Исходя из показателей 2021 года можно ожидать, что если в ноябре-декабре украинцы не станут массово возвращаться домой, то получится, что за 11 лет из страны выехали более 3,3 млн человек.

Напомним, количество украинцев, приезжающих на работу в Польшу, в конце 2021 года увеличилось на 25%. Причем выросло количество заявок на вакансии от граждан Украины, которые никогда не работали за рубежом. Многие утверждают, что едут в Польшу из-за нехватки денег на оплату коммунальных услуг.

Немало украинской молодежи отправляется в ЕС сразу после окончания учебы — ее доля в общем числе тех, кто уезжает из страны, в последнее время растет.