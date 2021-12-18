В Австрии легализовали медицинский суицид

Парламент Австрии легализовал медицинский суицид для людей с тяжелыми хроническими и неизлечимыми заболеваниями. Соответствующий закон вступит в силу с 2022 года и коснется только совершеннолетних граждан страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Принятый документ разрешает проведение непрямой эвтаназии, которая предполагает предоставление пациенту препарата, приводящего к смерти. Решение о такой процедуре тяжелобольной человек сможет принимать только сам.

Безнадежно больным пациентам, решившим добровольно уйти из жизни, потребуется письменно оформить соответствующее распоряжение у нотариуса или юриста, а затем получить одобрение от двух врачей, один из которых должен специализироваться на паллиативной медицине.

После подтверждения диагноза и дееспособности человека ему передадут список аптек, в которых можно приобрести лекарства для ассистированного суицида.

При этом гражданам, чье психическое здоровье не вызывает сомнений, будет дано время на обдумывание необратимого поступка.

Процедура получения всех разрешений и препаратов займет не менее 12 недель. Для людей, которые находятся в критическом состоянии, этот срок сократят до 14 дней.

Год назад Конституционный суд Австрии отменил запрет на суицид с врачебной помощью с 2022 года. Для реализации судебного постановления требовалось разработать закон о предоставлении содействия в добровольном уходе из жизни.

При этом активная эвтаназия, то есть процедура, при которой врач делает больному смертельную инъекцию, остается в Австрии незаконной.

Напомним, созданная на 3D-принтере капсула Sarco, предназначенная для использования при добровольной эвтаназии, может на законных основаниях теперь использоваться в Швейцарии.