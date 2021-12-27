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В новогоднем поздравлении Зеленского снялись спортсмены (ФОТО)

В новогоднем поздравлении Зеленского снялись спортсмены (ФОТО)
Прошлогоднее обращение Зеленского было построено в форме его общения с детьми. Президент им рассказывал сказку о "стране своей мечты"

Звезды спорта приняли участие в новогоднем обращении президента Украины.

Жан Беленюк, Олег Верняев и Юрий Чебан выставили в сеть фотографии, по которым понятно, что они снялись в новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.

Фото 2 — В новогоднем поздравлении Зеленского снялись спортсмены (ФОТО)
Жан Беленюк. Фото: instagram.zhanbeleniuk
Фото 3 — В новогоднем поздравлении Зеленского снялись спортсмены (ФОТО)
Олег Верняев. Фото: instagram.verniaiev13
Фото 4 — В новогоднем поздравлении Зеленского снялись спортсмены (ФОТО)
Юрий Чебан. Фото: instagram.cheban_yura

35-летний одессит Юрий Чебан уже завершил карьеру спортсмена и работает тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. В 2012 и 2016 годах он был олимпийским чемпионом по гребле на каноэ (одиночка, 200 метров).

30-летний киевлянин Жан Беленюк выиграл единственное для Украины золото в Токио-2020. Борца греко-римского стиля признали лучшим спортсменом 2021 года в Украине. Беленюк также является нардепом от фракции "Слуга народа".

28-летний Олег Верняев - уроженец Донецка. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях). 

Напомним, в первом новогоднем обращении Зеленского в статусе президента Украины снимались звезды эстрады, кино, спортсмены, общественные деятели.

Второе обращение Зеленского было построено в форме его общения с детьми. Президент им рассказывал сказку о "стране своей мечты". 

Традиционно, новогоднее поздравление президента украинцы увидят в новогоднюю ночь.

Автор:
Светлана Манько