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Общество
Дата публикации

В Украине ухудшится погода: спасатели предупреждают о метелях и гололеде

В Украине ухудшится погода: спасатели предупреждают о метелях и гололеде
Фото: Colin Lloyd / Unsplash

На всей территории Украины 3 января 2022 года ожидается ухудшение погоды. Об этом граждан предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах будет гололед, а в Черниговской, Сумской и Полтавской областях - сильный снег и метели.

При этом в стране в течение суток ожидают порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем устанавливают первый уровень опасности (желтый).

По данным Укргидрометцентра, в восточных регионах ночью температура воздуха упадет до -8 — -10, ожидаются мокрый снег и дождь.

В южных, центральных и северных регионах будет чуть теплее — до -6 ночью. Здесь синоптики также обещают осадки.

Фото 2 — В Украине ухудшится погода: спасатели предупреждают о метелях и гололеде

А вот на Западе Украины погода буде комфортнее всего — хотя в большинстве областей там будет небольшой дождь, температура воздуха останется плюсовой. Ночью термометры будут показывать 3-5 градусов тепла.