Морозы "подкорректировали" расписание "Укрзализныци": задержки поездов достигают нескольких часов

Из-за погодных условий в Украине во вторник, 28 декабря, задерживаются некоторые пассажирские и пригородные поезда. Об этом "Укрзализныця" сообщила в своем Telegram-канале.

"В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении юга и запада Украины и обратно", — говорится в сообщении.

УЗ предупредила, что на 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.

За день до этого возник пожар в поезде "Киев — Ужгород", который прибыл на вокзал во Львове в три часа ночи. Возгорание произошло в пассажирском вагоне. Огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м.

21 декабря 2021 года несколько пассажирских поездов в Ивано-Франковской области выбились из графика из-за возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын — Букачевцы. Также на движение поездов повлияло ДТП, произошедшее в ночь с 20 на 21 декабря на железнодорожном переезде на улице Надречной в Ивано-Франковске.

Напомним, в конце октября масштабное нарушение железнодорожного движения произошло из-за того что в Житомирской области сошли с рельсов десять пустых вагонов грузового поезда. В результате были повреждены оба пути железнодорожного полотна и движение по линии было парализовано в обе стороны.