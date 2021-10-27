Сход с рельсов грузового поезда парализовал железнодорожное сообщение Винницы с Киевом

Десять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов 27 октября на магистральной линии, соединяющей Винницкую область с Киевом, у села Чернорудка Вчерайшенской сельской общины Бердичевского района Житомирской области. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Нарушены габариты двух путей. На место происшествия выехала комиссия АО "Укрзализныця", причины схода расследуются. Также предоставлен приказ на выезд восстановительных поездов для ликвидации последствий аварии и восстановления путей", — сказано в нем.

Отмечается, что из-за схода вагонов некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. Так, поезд №764 Одесса — Киев уже перенаправили по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень, из-за чего он прибудет на столицу ориентировочно на 4 часа позже графика.

"О возможных задержках других рейсов будет сообщаться дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства и призываем следить за официальными сообщениями компании и объявлениями на вокзалах", — сообщили в УЗ.

Напомним также, что в конце августа четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Запорожье.

29 марта сошел с рельсов в районе станции Славгород на границе Днепропетровской и Запорожской областей поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье с 88 пассажирами. Спустя четыре месяца после аварии данный поезд Hyundai Rotem удалось восстановить.

Отметим также, что в феврале в Днепре сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. В конце октября 2020 года произошло еще одно крупное ЧП в регионе: сход с рельсов товарного поезда в Кривом Роге. Тогдашний руководитель УЗ Владимир Жмак заявлял, что произошло это из-за действий неизвестных злоумышленников.