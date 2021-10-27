Транспорт 1 час назад

Сход с рельсов грузового поезда парализовал железнодорожное сообщение Винницы с Киевом

Из-за ЧП поезд Одесса — Киев пустили огромным "крюком" через Шепетовку и Коростень

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

Десять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов 27 октября на магистральной линии, соединяющей Винницкую область с Киевом, у села Чернорудка Вчерайшенской сельской общины Бердичевского района Житомирской области. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Нарушены габариты двух путей. На место происшествия выехала комиссия АО "Укрзализныця", причины схода расследуются. Также предоставлен приказ на выезд восстановительных поездов для ликвидации последствий аварии и восстановления путей", — сказано в нем.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Отмечается, что из-за схода вагонов некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. Так, поезд №764 Одесса — Киев уже перенаправили по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень, из-за чего он прибудет на столицу ориентировочно на 4 часа позже графика.

Читайте также:
В Варшаве сошел с рельсов грузовой поезд (ФОТО)

"О возможных задержках других рейсов будет сообщаться дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства и призываем следить за официальными сообщениями компании и объявлениями на вокзалах", — сообщили в УЗ.

Напомним также, что в конце августа четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Запорожье.

29 марта сошел с рельсов в районе станции Славгород на границе Днепропетровской и Запорожской областей поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье с 88 пассажирами. Спустя четыре месяца после аварии данный поезд Hyundai Rotem удалось восстановить.

Отметим также, что в феврале в Днепре сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. В конце октября 2020 года произошло еще одно крупное ЧП в регионе: сход с рельсов товарного поезда в Кривом Роге. Тогдашний руководитель УЗ Владимир Жмак заявлял, что произошло это из-за действий неизвестных злоумышленников.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Обновление вагонного парка ценой дефицита и срыва экспорта. Что не так с инициативой УЗ?
Обновление вагонного парка ценой дефицита и срыва экспорта. Что не так с инициативой УЗ?
"Укрзализныця" возобновляет поезд Киев — Варшава после полуторагодичного перерыва
"Укрзализныця" возобновляет поезд Киев — Варшава после полуторагодичного перерыва
Минздрав обяжет прививаться сотрудников почты и УЗ, но не врачей: Ляшко объяснил почему
Минздрав обяжет прививаться сотрудников почты и УЗ, но не врачей: Ляшко объяснил почему
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Blue Origin собралась построить "бизнес-парк" в космосе (ВИДЕО)

  3. В Украине включили в "красную" зону по Covid-19 сразу семь областей

  4. Вся правда о 5G: когда новый стандарт связи появится в Украине и насколько он безопасен

  5. В Украине вводят документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19: Ляшко назвал дату

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...