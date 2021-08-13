"Укрзализныця" восстановила и снова запускает поезд Hyundai, сошедший с рельсов в марте

"Укрзализныця" раньше графика завершила ремонт поезда Hyundai Rotem, шесть вагонов которого в конце марта сошли с рельсов около станции Славгород Днепропетровской области. Как говорится в сообщении госкомпании, по предварительным оценкам экспертной комиссии, на ремонт требовался один год.

Однако благодаря работе специалистов сервисной группы Hyundai Rotem и филиала УЗ "Украинская железнодорожная скоростная компания" все работы удалось выполнить за четыре месяца. Отмечается, что работы велись круглосуточно, а их общая стоимость составила около 67 млн грн.

"Укрзализныця" также завершила испытания этого поезда, и с 14 августа он будет включен в работу. Первый рейс он совершит по маршруту поезда №724 Киев — Харьков.

Напомним, что поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье 29 марта сошел с рельсов в районе станции Славгород на границе Днепропетровской и Запорожской областей, не доехав около 50 км до конечной станции. В момент инцидента в вагонах находилось 88 пассажиров.

В УЗ предварительно заявили, что считают причиной схода с рельсов поезда неинформирование экипажа о возникшей необходимости снижения скорости на данном участке.