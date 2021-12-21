Возгорание грузового локомотива в Ивано-Франковской области привело к задержкам поездов

Ряд пассажирских поездов в Ивано-Франковской области 21 декабря выбились из графика из-за возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын — Букачевцы.

Как сообщает "Укрзализныця", последствия инцидента ликвидируются, его причины устанавливаются, пострадавших нет. Другие подробности происшествия пока не известны: силовые структуры о нем не сообщают.

По данным УЗ, в результате отстал от графика на 2 часа 45 минут поезд №96 Киев — Рахов, более чем на полтора часа поезда №125 Рахов — Николаев, №15 Харьков — Рахов и №7/8 Киев — Черновцы, а на 40 минут поезд №701 Черновцы — Львов.

Также на движение поездов повлияло ДТП, произошедшее в ночь с 20 на 21 декабря на железнодорожном переезде на улице Надречной в Ивано-Франковске. По данным УЗ, в результате аварии получили травмы водитель автомобиля и три пассажира, которые были госпитализированы.

Однако, как сообщает Главное управление полиции в Ивано-Франковской области, это ДТП на самом деле оказалось смертельным. Установлено, что в около 2:40 водитель BMW 320, будучи пьяным, не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в железнодорожную будку.

Фото: ГУ НП в Ивано-Франковской области Фото: ГУ НП в Ивано-Франковской области Фото: ГУ НП в Ивано-Франковской области Фото: ГУ НП в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

Автомобиль перевернулся, в результате чего травмы получили 24-летний гражданин Азербайджана и еще одна 21-летняя пассажирка. 26-летний водитель, житель областного центра, отделался легкими повреждениями, а вот азербайджанец вскоре умер в больнице. О наличии третьего пассажира полиция ничего не говорит.

Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщает, что деблокировать из искореженного авто ее бойцам пришлось двух человек.

В свою очередь в УЗ отмечают, что снежная непогода в регионе не повлияла на график движения поездов. Госкомпания уверяет, что принимает все меры для очистки от снега вокзалов, станций, путей и платформ, но призывает пассажиров при планировании поездок иметь в виду, что из-за погоды могут возникнуть осложнения с движением.

Напомним также, что в конце октября масштабное нарушение железнодорожного движения произошло из-за схода с путей грузового поезда в Житомирской области на линии между Винницей и Киевом.