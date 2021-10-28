Транспорт 20 минут назад

27 поездов опаздывают из-за схода состава в Житомирской области, движение уже восстановили

В "Укрзализныце" сообщили, что уже починили один путь на поврежденном участке, и поезда снова могут ездить

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" завершила ликвидацию последствий схода с рельсов грузового поезда у села Чернорудка Житомирской области, в результате чего накануне было парализовано движение по магистральной линии с большим числом пассажирских поездов, следующих в Киев.

Согласно сообщению на Facebook-странице УЗ, опубликованному в 11:17 четверга, движение на поврежденном участке возобновлено по одному пути.

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"Первый пассажирский поезд №30 Ужгород — Киев отправился со станции Чернорудка (Житомирская область) и проедет по четному пути следования. Задержка поезда составила более одного часа", — говорится в нем.

Указано, что в дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой.

Как сообщили в "Укрзализныце" около 9 часов утра, из-за ЧП возникла задержка 27 поездов, пущенных в обход поврежденного участка. В частности, поезд №105 Киев — Одесса опаздывал примерно на шесть часов.

Время опоздания до пяти часов в УЗ оценивали на момент упомянутой публикации для поездов №41 Днепр — Трускавец, №771 Киев — Хмельницкий и №110 Львов — Херсон.

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Задержка же большинства поездов составляла до четырех часов: это №769 Киев — Каменец-Подольский, №770 Каменец-Подольский — Киев, №357 Киев — Рахов, №763 Киев — Одесса, №747 Киев — Львов, №145 Киев — Измаил, №146 Измаил — Киев, №82 Ужгород — Киев, №22 Трускавец — Харьков, №138 Хмельницкий — Лисичанск, №139 Киев — Каменец-Подольский, №49 Киев — Трускавец, №50 Трускавец — Киев, №42 Трускавец — Днепр, №14/114 Чоп, Солотвино — Киев, №70/69 Мариуполь — Львов, №69/70 Львов — Мариуполь, №772 Хмельницкий — Киев, №134 Рахов — Николаев, №88 Ковель — Новоалексеевка, №715 Киев — Перемышль, а также упомянутый №30 Ужгород — Киев. Кроме того, на два часа задерживался поезд №81 Киев — Ужгород.

Перед этим еще вечером 27 октября в УЗ пояснили, что перенаправили поезда дальнего сообщения, следовавшие через Казатин, по линии Фастов — Житомир — Бердичев.

В свою очередь скоростной поезд "Интерсити+" №716 Перемышль — Киев и поезд №29/30 Киев — Ужгород, как сообщалось, будут курсировать через Коростень и Шепетовку.

Напомним, что утром 27 октября у села Чернорудка сошли с рельсов десять пустых вагонов грузового поезда, из-за чего были повреждены оба пути железнодорожного полотна и движение по линии было парализовано в обе стороны.

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