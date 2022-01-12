В Украине вырос размер помощи по уходу за детьми-инвалидами

В январе в Украине увеличился размер надбавки по уходу за отдельными категориями лиц с инвалидностью с детства и за ребенком с инвалидностью.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, с 1 января 2022 года повышен размер надбавки по уходу:

– лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы, – со 150 до 200 % прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (с 2 тысяч 901 грн до 3 тысяч 868 грн);

– за ребенком с инвалидностью подгруппы А – со 150% до 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (для детей до 6 лет – с 3 тысяч 150 грн до 4 тысяч 200 грн);

– для детей от 6 до 18 лет – от 3 тысяч 927 грн до 5 тысяч 236 грн.

По информации Минсоцполитики, размеры государственной социальной помощи с учетом надбавки по уходу на 1 января 2022 года составляют от 1 тысячи 934 грн до 7 тысяч 266,70 грн.

Напомним, 23 декабря Кабинет министров Украины на заседании упростил порядок предоставления единовременной социальной помощи при рождении ребенка "Пакет малыша".

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон№ 930-ІХ о предоставлении одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка "Пакет малыша", принятый Верховной Радой 30 сентября 2020 года.

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