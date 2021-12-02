Великобритания одобрила новый препарат от коронавируса — Sotrovimab

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании одобрило препарат Sotrovimab для лечения коронавируса, сообщает правительство этой страны.

«Средство для лечения Covid-19 Xevudy (Sotrovimab) было одобрено Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) после того, как было признано, что оно безопасно и эффективно в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и средней тяжестью Covid-19, имеющих повышенный риск развития тяжелого заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лекарство британской фармацевтической компании GSK и ее американского партнера Vir Biotechnology снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса на 79%.

Лекарство является наиболее эффективным при приеме на ранних стадиях заболевания. Медики рекомендуют использовать его в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Sotrovimab вводится внутривенно. Он одобрен для детей старше 12 лет и взрослых с весом более 40 кг.

Ранее ученые заявляли, что в мире на подходе сразу два противовирусных препарата с хорошими показателями эффективности против вируса SARS-CoV-2. Один из них — молнупиравир. Он выпускается в таблетках и должен в два раза снижать риск осложнений от коронавирусной инфекции.

Первой его использование одобрила Великобритания. Второй препарат — Paxlovid от Pfizer — тоже в таблетках. Он предназначен для тех, кто только начал болеть в легкой форме, и на 89% снижает риск госпитализации и смерти.

Кабмин Украины уже одобрил закупку двух препаратов от коронавирусной болезни — молнупиравира и PF-07321332/ритонавир — в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США или Европейском Союзе.