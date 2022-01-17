Во Львове стартует "Большая стройка" арены, которая сможет принять матчи Евробаскета-2025

Многофункциональная “Ледовая арена”, которую создадут в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сможет принять матчи Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2025 году.

Об этом сообщил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий. По его словам, новая арена будет рассчитана на 10 тысяч зрителей.

Ее строительство должно начаться уже в этом году: сейчас на месте будущей арены продолжаются геодезические работы, создается проектно-сметная документация.

"Чтобы ознакомиться с проектом и местом строительства спортивного объекта, а также всей важной туристической инфраструктурой Львова, сегодня нас посетила делегация Международной федерации баскетбольных ассоциаций", – рассказал Козицкий.

Он объяснил, что Украина является одним из главных претендентов на проведение Евробаскета-2025. Поэтому в этом году по инициативе Президента Владимира Зеленского в Киеве, Львове и Днепре начнется строительство современных спортивных баскетбольных стадионов европейского образца.

Арена во Львове будет многофункциональной. В частности, в главном зале смогут проходить игры по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию, а также матчи по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, теннису, флорболу.

"В то же время, главный зал легко сможет трансформироваться для проведения соревнований по боксу, борьбе, ММА (смешанным боевым искусствам), восточным единоборствам, тяжелой атлетике, пауэрлифтинга, а также проведения культурных мероприятий. Также в залах "Ледовой арены" смогут проводить соревнования по спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам, киберспорту", – отметил Козицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подала заявку на проведение Евробаскета в 2025 году. Новые арены для проведения чемпионата будут созданы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".