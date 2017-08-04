Как не заснуть за рулем? Новый браслет для водителей может спасти сотни тысяч жизней в год

04 августа 2017, 15:10
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В мире ежегодно происходит несколько миллионов автомобильных аварий, связанных с усталостью водителей. Они приводят к гибели сотен тысяч людей — вождение машины в сонном состоянии является почти таким же опасным, как вождение в алкогольном опьянении. Масштабы этой проблемы шокируют — ее необходимо решить

Как не заснуть за рулем? Новый браслет для водителей может спасти сотни тысяч жизней в год | Гаджеты | Дело Увеличить картинку

В США разработали браслет, который отслеживает состояние водителя и, при необходимости, дает небольшой разряд электрического тока. Браслет Steer использует 16 датчиков, которые контролируют различные жизненно важные показатели — подобно тому, как полиграф фиксирует физиологические изменения в организме. Steer измеряет частоту сердечных сокращений и чувствительность кожи, для определения уровня сонливости водителя.

Если браслет обнаруживает, что человек начинает дремать, он включает режим вибрации. Но если состояние близко ко сну, произойдет легкий удар током. Устройство проверяет состояние человека каждые две секунды, срок службы батареи около двух недель.

Сейчас разработчики браслета собирают средства на своей странице Kickstarter, где можно сделать предзаказ за €99 или $115. Массовое производство Steer запланировано на эту осень, с доставкой в ноябре.

По материалам: "Дело"
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Теги: автомобили , дороги , дтп , авария , водительские права

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Как не заснуть за рулем? Новый браслет для водителей может спасти сотни тысяч жизней в год | Гаджеты | Дело
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